Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находку

Подземное помещение мог использовать Роман Шухевич.

Во Львове обнаружили тайник

Во время реконструкции музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще во Львове строители наткнулись на обложенное камнем подземное помещение, которое может быть крыивкой. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Находку обнаружили во время демонтажа паркета и подготовительных работ по укреплению фундамента. По предварительным данным, помещение может быть связано с периодом деятельности Романа Шухевича и использоваться в качестве хранилища.

Речь идет о конструкции размером примерно 4 на 2,3 метра и глубиной около двух метров. Она расположена непосредственно у входа в здание и была полностью засыпана землей. Во время первичного обследования археологи не обнаружили ценных артефактов, найдены лишь предметы быта советского периода.

"Мы обнаружили уникальную находку. Сейчас историки исследуют, какое значение она имеет для истории этого здания и музея в целом. По свидетельствам археологов, мы обнаружили здесь крыивку, которую мог использовать Роман Шухевич в целях безопасности. Мы знали об крыивке, которая находилось в музее между первым и вторым этажами и которую мы будем восстанавливать. Теперь в нашем проекте будет еще одна крыивка, которая станет еще одним объектом экспозиции", — рассказал управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

Работы по восстановлению музея начались в марте 2026 года. Во Львовском горсовете признают, что обнаружение возможного подземного помещения несколько повлияло на график работ из-за необходимости археологического исследования. В то же время планируется, что к концу июня основные строительные конструкции музея будут возведены, а сам объект накроют.

В горсовете ожидают, что ко дню рождения Романа Шухевича уже будут заметны основные очертания восстановленного музея. После завершения работ площадь музея должна увеличиться почти вдвое, а прилегающая территория должна расшириться примерно на 10 соток и стать общественным пространством для образовательных мероприятий.

