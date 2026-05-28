Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находку

Руслана Заклинская
28 мая 2026, 16:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Подземное помещение мог использовать Роман Шухевич.
Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находку
Во Львове обнаружили тайник / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/lviv.adm

Кратко:

  • Во время реконструкции музея Шухевича обнаружили вероятное укрытие
  • Археологи не нашли ценных артефактов
  • Планируется интеграция укрытия в экспозицию музея

Во время реконструкции музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще во Львове строители наткнулись на обложенное камнем подземное помещение, которое может быть крыивкой. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Находку обнаружили во время демонтажа паркета и подготовительных работ по укреплению фундамента. По предварительным данным, помещение может быть связано с периодом деятельности Романа Шухевича и использоваться в качестве хранилища.

видео дня

Речь идет о конструкции размером примерно 4 на 2,3 метра и глубиной около двух метров. Она расположена непосредственно у входа в здание и была полностью засыпана землей. Во время первичного обследования археологи не обнаружили ценных артефактов, найдены лишь предметы быта советского периода.

"Мы обнаружили уникальную находку. Сейчас историки исследуют, какое значение она имеет для истории этого здания и музея в целом. По свидетельствам археологов, мы обнаружили здесь крыивку, которую мог использовать Роман Шухевич в целях безопасности. Мы знали об крыивке, которая находилось в музее между первым и вторым этажами и которую мы будем восстанавливать. Теперь в нашем проекте будет еще одна крыивка, которая станет еще одним объектом экспозиции", — рассказал управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

Работы по восстановлению музея начались в марте 2026 года. Во Львовском горсовете признают, что обнаружение возможного подземного помещения несколько повлияло на график работ из-за необходимости археологического исследования. В то же время планируется, что к концу июня основные строительные конструкции музея будут возведены, а сам объект накроют.

  • Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку
    Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку Фото: facebook.com/lviv.adm
  • Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку
    Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку Фото: facebook.com/lviv.adm
  • Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку
    Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку Фото: facebook.com/lviv.adm
  • Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку
    Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку Фото: facebook.com/lviv.adm
  • Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку
    Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку Фото: facebook.com/lviv.adm
  • Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку
    Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку Фото: facebook.com/lviv.adm
  • Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку
    Во время восстановления музея Романа Шухевича нашли крыивку Фото: facebook.com/lviv.adm

В горсовете ожидают, что ко дню рождения Романа Шухевича уже будут заметны основные очертания восстановленного музея. После завершения работ площадь музея должна увеличиться почти вдвое, а прилегающая территория должна расшириться примерно на 10 соток и стать общественным пространством для образовательных мероприятий.

Исторические находки в Украине - материалы по теме

Как сообщал Главред, в Голосеевском лесу под Киевом обнаружили уникальное историческое сооружение, которому может быть более 500 лет. Речь идет о длинном валу с рвом, протянувшемся на сотни метров и хорошо сохранившемся среди лесного массива.

Также Белая Церковь известна парком "Александрия", архитектурным наследием и семьей Браницких, однако одной из самых загадочных тем города остаются подземные туннели. Местные легенды уже десятилетиями говорят о так называемом "дореволюционном метро", которое якобы проходит под городом.

Читайте также:

Об источнике: Львовский городской совет

Львовский городской совет — орган местного самоуправления Львовской городской территориальной общины в Львовском районе Львовской области. До 17 июля 2020 года существовал как административно-территориальная единица с административным центром в городе Львове. Совет состоит из 64 депутатов и председателя, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Львова Львовщина Шухевич Львовская область Роман Шухевич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

17:55Война
Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:12Война
"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:18Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Последние новости

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

Реклама
16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

15:16

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

15:15

Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

Реклама
15:01

Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

14:59

Контрабанда с Григоришиным и блокирование завоза "скорых", - экс-мэр Глухова Терещенко о деятельности Порошенко у власти

14:51

"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

14:42

Портативные солнечные панели открыли новые возможности для домаВидео

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жаруВидео

14:17

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Овну - настоящая любовь, Стрельцам - обман

14:05

Остапчуки показали фото со свадьбы и покинули Украину

14:02

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

13:49

"Кто-то тухнет": Дарья Петрожицкая рассказала о сложностях с женихом

13:43

Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

13:39

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

13:38

Почему 29 мая нельзя тяжело работать и убираться в доме: какой церковный праздник

13:30

Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни

13:20

Малина отблагодарит щедрым и сладким урожаем: чем подкормить кусты в июне

13:18

Цена взлетела на 27%: в Украине из-за дефицита дорожает популярный продукт

13:12

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

12:55

Сломают судьбу обидчика: каким женщинам опасно изменять по дате рожденияВидео

12:54

Китайский гороскоп на завтра, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

12:15

Невеста попала в нелепую ситуацию с пиццей перед свадьбой мечты

12:12

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

Реклама
12:11

В российско-украинской войне наступает переломный момент: эксперт назвал главные признаки

11:50

Температура опустится до +4 градусов: когда отступит холод и придет летнее тепло

11:41

ВСУ нанесли удар по НПЗ в Туапсе и атаковали ракетами Storm Shadow объекты ВВС РФ

11:26

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

11:21

Фото из разных эпох породили теории о путешествиях во времени

11:12

Украина переломила ход войны с РФ: какая стратегия кардинально изменила ситуацию

11:02

Угроза есть не только со стороны Беларуси: эксперт заявил о "коде желтом"Видео

10:46

Сорняки исчезнут надолго: агрономы назвали 2 лучших средстваВидео

10:44

Рождены ломать сценарии: какие даты указывают на "бунтарей рода" и в чем их миссияВидео

10:23

Очень вкусная бюджетная намазка из кабачка – рецепт за 10 минут

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять