Повреждены дома, художественный музей, есть раненые: все последствия атаки РФ на Одессу

Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате "прилетов" повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя. Также есть раненые.
Воздушные силы Украины сообщили о том, что российские оккупанты запустили в сторону Одессы ракету. После этого появилась информация о том, что в направлении областного центра летят "шахеды" со стороны Черного моря.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе.
У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, медики оказывают всю необходимую помощь.
В результате удара в жилых домах повылетали окна. По словам городского головы Геннадия Труханова, утром районная администрация будет работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.
Кроме того, в Одессе из-за российских ударов серьезно поврежден Художественный музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла. Мэр города сообщил, что все музейные экспонаты сохранились.
"6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года. Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом", - написал Кипер в Telegram.
По его словам, проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.
Смотрите видео - Последствия российской атаки на Художественный музей в Одессе:
Как сообщал Главред, утром 30 октября в Одессе прозвучали взрывы - оккупанты атаковали город баллистикой. Целью стал судоремонтный завод.
В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.
Ночью 25 сентября РФ ударила по отелю в Одессе. В результате российской атаки обошлось без жертв.
Другие новости:
- Ракетный удар по селу Гроза: в ООН назвали виновника теракта
- На Запорожье от ракетного удара погиб один из самых лучших артиллеристов ВСУ
- В РФ расконсервировали самолет М-55 в качестве разведчика для ракетных ударов