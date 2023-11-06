Повреждены дома, художественный музей, есть раненые: все последствия атаки РФ на Одессу

Пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения.

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В результате атаки на Одессу повреждены жилые дома и музей / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, МО РФ

Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате "прилетов" повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя. Также есть раненые.

Воздушные силы Украины сообщили о том, что российские оккупанты запустили в сторону Одессы ракету. После этого появилась информация о том, что в направлении областного центра летят "шахеды" со стороны Черного моря.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе.

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У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, медики оказывают всю необходимую помощь.

В результате удара в жилых домах повылетали окна. По словам городского головы Геннадия Труханова, утром районная администрация будет работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.

В домах в Одессе повылетали окна / Фото: Суспільне

Кроме того, в Одессе из-за российских ударов серьезно поврежден Художественный музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла. Мэр города сообщил, что все музейные экспонаты сохранились.

"6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года. Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом", - написал Кипер в Telegram.

По его словам, проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

Последствия атаки на Художественный музей в Одессе / Фото t.me/odeskaODA

Смотрите видео - Последствия российской атаки на Художественный музей в Одессе:

Скриншот

Как сообщал Главред, утром 30 октября в Одессе прозвучали взрывы - оккупанты атаковали город баллистикой. Целью стал судоремонтный завод.

В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.

Ночью 25 сентября РФ ударила по отелю в Одессе. В результате российской атаки обошлось без жертв.

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