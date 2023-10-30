РФ атаковала Одессу баллистикой, гремят взрывы: первые подробности

По предварительным данным, Одесса и окрестности были атакованы шестью ракетами "Оникс".

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В Сети публикуют кадры из Крыма после запуска ракет по Одессе / Коллаж: Главред, фото: минобороны рф, Крымский ветер

Утром 30 октября в Одессе прозвучали взрывы. Перед этим на Юге Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме Одесской, Николаевской, Херсонской областей сирена звучала в Донецкой и Луганской.

"Одесская область – угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Корреспонденты Суспільного сообщили, что в городе слышали несколько взрывов.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, Одесса и окрестности были атакованы шестью ракетами "Оникс".

Telegram-канал Крымский ветер опубликовал кадры из Симферополя, на которых видны следы пусков "Ониксов".

Так выглядит небо в Крыму после запуска ракет / Фото: t.me/Crimeanwind

Ракеты по Одессе вероятно запускали из Крыма / Фото: t.me/Crimeanwind

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что Одесса вероятно атаковали баллистикой. Он отметил, что из временно оккупированного Крыма ракеты летит очень быстро - от старта до "прилета" проходят минуты.

Игнат добавил, что из баллистического оружия у оккупантов есть ракеты "Искандер-М".

Смотрите видео - Комментарий Воздушных сил относительно взрывов в Одессе:

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