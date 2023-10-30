Ночью в пригороде Днепра гремели взрывы: что известно

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Днепропетровской и ряде других областей Украины.

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В Украине объявляли воздушную тревогу в ночь на 30 октября / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников

В ночь на 30 октября в пригороде Днепра раздались звуки взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Днепропетровской и ряде других областей Украины. Во время воздушной тревоги жителей призывали находиться в укрытиях.

"В пригороде Днепра слышны взрывы", - говорится в сообщении Суспільного.

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Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась.

Как сообщал Главред, ночью 28 октября подразделения ПВК "Восход" уничтожили в небе над Днепропетровской областью 3 российские ракеты.

18 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Есть погибшие и пострадавшие.

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