РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровщине: что известно

Ночью 28 октября в Днепре во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Страна-агрессор РФ атаковала регион ракетами.
В час ночи в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупредили о ракетной опасности и угрозе вражеских беспилотников.
Как пишет Суспільне, взрывы были слышны в пригороде Днепра. Также сообщалось о звуках, похожих на взрывы, в Кривом Роге.
Утром у субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили в небе над Днепропетровской областью 3 российские ракеты.
Дважды враг бил по Марганецкой общине Никопольского района из тяжелой артиллерии. По селам выпустили полдесятка снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.
Как сообщал Главред, рано утром 28 октября в Херсоне прогремело несколько взрывов. Враг с левого берега ударил по центральной части города.
В результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе повреждены частные дома, возникли пожары.
Есть одна раненая - 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь.
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