Премьер-министра Италии, по данным Corriere della Sera, возмутило то, что ни Париж, ни Берлин, ни НАТО не знали об ударе в районе Бенгази.

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Мелони сделала резкое заявление в адрес Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из публикации:

Мелони возмутило, что Киев не предупредил союзников о ударе

Италия опасается миграционного давления и ударов по бизнесу Eni

Зеленский признал, что операция в Ливии не координировалась

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы сказала ему: "Мне это уже действительно надоело". Причиной её раздражения стал удар украинских морских дронов по российским кораблям у Бенгази, о котором Киев не предупредил союзников. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Мелони была разгневана ещё до того, как её соединили с Зеленским. Незадолго до разговора министр обороны Италии Гвидо Кроцетто сообщил ей, что об операции не знали ни в Париже, ни в Берлине, ни в НАТО, ни в ЕС.

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Как пишет газета, премьер-министр также не могла согласиться с заявлением Зеленского в интервью BBC о том, что союзников якобы предупредили об ударе.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Чем удар в Ливии грозит Италии

Corriere della Sera отмечает, что украинские дроны, поразив российские суда в восточной Ливии, затронули и интересы Италии в Средиземном море. Рим рискует столкнуться с миграционным давлением и соответствующими мерами против итальянских компаний в регионе, прежде всего энергетического концерна Eni.

Этот инцидент ударил и по правительству Мелони внутри страны. Оппозиция получила повод для критики, а Москва, по оценке издания, пытается повлиять на предстоящие выборы в Италии.

Как изменились возможности Украины наносить удары по удаленным целям РФ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина существенно расширила масштабы применения дронов против российских целей.

"Еще один важный момент - изменились наши возможности: дроны мы теперь запускаем сотнями. Таким образом, мы нашли порог, то есть количество дронов, необходимое для того, чтобы система ПВО РФ перегрузилась", - подчеркнул специалист.

По его словам, именно массированность ударов открыла путь для ракет по объектам страны-агрессора.

"Мы нашли этот порог, российская ПВО задыхается, а дальше наши ракеты начали бомбить объекты РФ уже по-взрослому", - пояснил Жданов.

Удар в Ливии - новости по теме

Как сообщал Главред, Зеленский провел телефонный разговор с Мелони по поводу операции в Ливии. Президент подтвердил, что удар был нанесен без предварительной координации с европейскими партнерами. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что эти извинения подтверждают, что правительство не вводило в заблуждение парламент и СМИ.

Удар по корвету "Меркурий" повлиял и на передвижения российского флота в Средиземном море. По данным Reuters, после потопления корабля два конвоя РФ развернулись обратно. Один из них сопровождал фрегат "Адмирал Головко" и развернулся у Сицилийского пролива, другой остановился у Алжира.

Давление на Мелони в связи с поддержкой Украины в Италии усиливалось и ранее. В конце октября вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что будет добиваться прекращения помощи Украине. По данным La Repubblica, Мелони позвонила ему и выразила недовольство.

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