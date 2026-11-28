Военные не сразу узнали, кто отдал приказ нанести удар по Крымскому мосту.

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Президент хочет полного уничтожения Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Зеленский хочет, чтобы Крымский мост был полностью разрушен

Киев готовит повторный удар по сооружению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил украинским командирам, что хочет полного уничтожения Крымского моста, поэтому Киев готовит еще один удар по сооружению.

Мост, который страна-агрессор РФ построила в оккупированный Крым, уже подвергся серьезным разрушениям в ноябре. Об этом со ссылкой на хорошо осведомленные военные источники пишет британское издание The Telegraph.

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"Президент хочет, чтобы он был полностью уничтожен", - сказал собеседник издания.

Как "Нептуны" наносили удары по Крымскому мосту

По данным Telegraph, вскоре после полуночи 18 ноября ракетная бригада Военно-морских сил ВСУ вывела на позиции мобильные пусковые установки "Нептунов". Военные выпустили "значительное" количество ракет и сразу же начали сворачивать комплексы, чтобы избежать ответного удара.

В течение нескольких часов по мосту также наносили удары другие подразделения Сил обороны. Примерно во вторую ночи ракетчики узнали, что часть дорожного полотна и одна из опорных арок обрушились.

Почему потребовался повторный удар

Поскольку целью ракет был железнодорожный пролет, на следующую ночь бригада нанесла повторный удар и ещё больше повредила железнодорожную часть моста. По словам источников Telegraph, только после этого военные узнали, что приказ об атаке лично отдал Зеленский.

Сам президент ранее рассказал, какое оружие сыграло ключевую роль на заключительном этапе операции.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Сможет ли Россия быстро восстановить Крымский мост

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина нанесла мосту критические повреждения, обрушив его центральную арку.

"Повреждения Крымского моста не просто критические - мы практически сорвали джекпот, ведь обрушили центральную арку моста", - подчеркнул специалист.

Авиационный эксперт Андрей Харук в комментарии The Kyiv Independent оценил, сколько времени понадобится оккупантам на ремонт разрушенного участка.

"Восстановление этого участка займет не просто месяцы, а год или даже дольше. Фактически это превращает Крым из полуострова в остров", - отметил он.

Крымский мост - последние новости по теме

Как сообщал Главред, 17 ноября Зеленский раскрыл детали атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ готовились к операции несколько недель и поэтапно уничтожали ПВО, радары и средства РЭБ. Удар стал седьмым, заключительным этапом операции СБУ и Генштаба.

После удара по мосту Путин выступил с угрозами в адрес Украины. В ответ Зеленский напомнил об атаках России на украинские мосты и заявил, что факты есть факты. По его словам, до удара по Крымскому мосту страна-агрессор атаковала украинские мосты 109 раз.

"Нептуны" продолжают работать и по другим целям на территории РФ. Недавно Силы обороны нанесли удар "Нептунами" по российскому аэродрому, сообщили в Генштабе. Также украинские военные поразили объект на расстоянии более 1000 км от границы.

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