Блогерша собрала пять идей подарков для малышей до 2 лет.

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Топ-5 подарков для маленьких детей на День святого Николая / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Вы узнаете:

Что подарить ребенку до 2 лет на День святого Николая

Какие игрушки помогут развивать моторику и активность

День святого Николая - прекрасная возможность порадовать малыша полезным и интересным подарком, который не только вызовет восторг, но и поможет развивать новые навыки.

Главред узнал, что для детей в возрасте 1–2 лет можно выбрать игрушки для активных игр, творчества, развития моторики или обустройства собственного детского пространства. Украинская блогерша marianka.di в TikTok поделилась своим списком подарков на День Святого Николая.

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Что подарить ребенку на День Николая

Первый вариант подарка, который рекомендует блогерша, - сани с колесами. Это практичное решение для зимних прогулок, особенно когда погода часто меняется, а снег на дорогах чередуется с асфальтом.

Особенность такой модели заключается в том, что она сочетает в себе функции обычных саней и колесного транспорта. Когда на улице достаточно снега, ребенка можно перевозить на полозьях, а на участках с небольшим снежным покровом или асфальтом - воспользоваться специальными колесами.

Еще одна идея подарка для малышей 1–2 лет - детская кухня. Такие игрушки позволяют детям подражать взрослым, придумывать собственные сюжеты для игр и знакомиться с повседневными бытовыми занятиями.

"Если не кухня, то есть и другие детские вещи. Кофемашина, стиральная машина, какие-то наборы деревянных игрушек, из которых можно что-то собирать. Тоже очень классно", - добавила автор видео.

Для малышей, которые любят двигаться и исследовать пространство, блогер советует обратить внимание на каталки, беговелы и резиновые прыгунки.

Такие подарки могут стать интересной альтернативой обычным игрушкам, ведь они поощряют ребенка к активности. В зависимости от модели малыш может кататься, отталкиваться ножками или использовать игрушку для подвижных игр дома.

Четвертая идея - разнообразные сортеры и развивающие игрушки. Они помогают ребенку знакомиться с формами, цветами, размерами и учиться устанавливать связи между предметами.

Среди интересных вариантов блогерша выделила игрушки типа "Накорми птенца" и детскую рыбалку. Также можно рассмотреть сортеры в виде домиков с дополнительными интерактивными элементами.

Еще один вариант подарка на День Николая - собственный детский столик со стульчиком. По словам блогерши, такой набор особенно актуален примерно с полутора лет, когда ребенок уже может дольше заниматься каким-то делом, сидя.

Современные детские столики могут иметь интерактивные функции. Например, некоторые модели позволяют играть с водой, кинетическим песком, использовать поверхность для творчества или собирать конструктор.

Видео о том, какие подарки можно подарить ребенку на День святого Николая, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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