Ограничения Starshield приводят к большим потерям украинских дронов на оккупированных территориях.

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Ограничения спутниковой связи Starshield мешают ударам украинских дронов / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, Минобороны Украины

Кратко:

Ограничения начали действовать в октябре

Украинским военным приходится отказываться от запланированных миссий

Ограничения скорости спутниковой связи Starshield, предоставленной Украине США, осложняют работу украинских ударных беспилотников на территориях, оккупированных Россией. Из-за этого Силы обороны несут значительные потери дронов, а некоторые операции приходится отменять. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на двух представителей украинских вооруженных сил.

По информации издания, ограничения начали действовать еще в октябре. Они усилили напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном на фоне разногласий относительно военной и политической поддержки Украины. Кроме того, возникшие проблемы с работой спутниковой связи влияют как на возможности украинских военных наносить удары по российским объектам, так и на защиту от воздушных атак.

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Один из высокопоставленных представителей украинских военных рассказал, что ограничения скорости Starshield распространяются исключительно на территории Украины, которые временно контролирует Россия.

"Ограничения скорости в системе Starshield действуют только над теми территориями Украины, которые временно оккупированы Россией. Очевидно, было принято политическое решение ограничить функциональность системы в районах, которые в настоящее время контролирует Россия", – заявил источник.

Другой собеседник Kyiv Independent отметил, что ограничения особенно сильно сказались на применении украинских ударных беспилотников средней дальности. В частности, речь идет о дронах Fire Point FP-2, которые способны нести боевую нагрузку весом до 200 кг и поражать цели на расстоянии до 700 км.

По словам представителя украинских вооруженных сил, из-за проблем со спутниковой связью некоторые ударные операции сопровождаются крайне высокими потерями беспилотников. В отдельных случаях украинским военным приходится полностью отказываться от запланированных миссий.

Starshield / Инфографика: Главред

Почему реактивные "Шахеды" сложнее перехватывать?

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что эффективность перехвата реактивных дронов пока заметно ниже, чем обычных.

"Конечно, если говорить об обычных "Шахедах" с поршневыми двигателями, тех самых "мопедах", то показатель их уничтожения составляет примерно 90% и даже больше", - подчеркнул специалист.

Что касается реактивных модификаций, по оценкам эксперта, ситуация сложнее.

"Что касается реактивных "Шахедов", то сейчас эффективность их перехвата, по моим оценкам, вышла на уровень свыше 70%", - пояснил Гончар.

Говоря о зависимости Украины от американских технологий, эксперт обратил внимание, что Европа пока не способна быстро заменить Starlink.

"Показательна и ситуация со Starlink. Оказалось, что быстро заменить эту систему без американцев европейцы пока не могут", - добавил Гончар.

Starshield в Украине - новости

Как сообщал Главред, в середине ноября украинские военные столкнулись с перебоями в работе терминалов Starshield. Киев потребовал объяснений от Пентагона и SpaceX, ведь ограничения срывали миссии по борьбе с дронами. В SpaceX тогда заявили, что никаких изменений в работе системы не было.

Впоследствии компания изменила позицию. По данным СМИ, в SpaceX объяснили ограничения Starshield технической проблемой. Американские сенаторы потребовали от Илона Маска сохранить документы и до 30 ноября предоставить письменное подтверждение.

Зеленский также отреагировал на заявления владельца SpaceX. Президент ответил Маску по поводу Starshield и заявил, что имеет от военных подтверждение ограничения скорости для терминалов. Он подчеркнул, что не играет в игры.

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