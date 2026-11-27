Кратко:
- Ограничения начали действовать в октябре
- Украинским военным приходится отказываться от запланированных миссий
Ограничения скорости спутниковой связи Starshield, предоставленной Украине США, осложняют работу украинских ударных беспилотников на территориях, оккупированных Россией. Из-за этого Силы обороны несут значительные потери дронов, а некоторые операции приходится отменять. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на двух представителей украинских вооруженных сил.
По информации издания, ограничения начали действовать еще в октябре. Они усилили напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном на фоне разногласий относительно военной и политической поддержки Украины. Кроме того, возникшие проблемы с работой спутниковой связи влияют как на возможности украинских военных наносить удары по российским объектам, так и на защиту от воздушных атак.
Один из высокопоставленных представителей украинских военных рассказал, что ограничения скорости Starshield распространяются исключительно на территории Украины, которые временно контролирует Россия.
"Ограничения скорости в системе Starshield действуют только над теми территориями Украины, которые временно оккупированы Россией. Очевидно, было принято политическое решение ограничить функциональность системы в районах, которые в настоящее время контролирует Россия", – заявил источник.
Другой собеседник Kyiv Independent отметил, что ограничения особенно сильно сказались на применении украинских ударных беспилотников средней дальности. В частности, речь идет о дронах Fire Point FP-2, которые способны нести боевую нагрузку весом до 200 кг и поражать цели на расстоянии до 700 км.
По словам представителя украинских вооруженных сил, из-за проблем со спутниковой связью некоторые ударные операции сопровождаются крайне высокими потерями беспилотников. В отдельных случаях украинским военным приходится полностью отказываться от запланированных миссий.
Почему реактивные "Шахеды" сложнее перехватывать?
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что эффективность перехвата реактивных дронов пока заметно ниже, чем обычных.
"Конечно, если говорить об обычных "Шахедах" с поршневыми двигателями, тех самых "мопедах", то показатель их уничтожения составляет примерно 90% и даже больше", - подчеркнул специалист.
Что касается реактивных модификаций, по оценкам эксперта, ситуация сложнее.
"Что касается реактивных "Шахедов", то сейчас эффективность их перехвата, по моим оценкам, вышла на уровень свыше 70%", - пояснил Гончар.
Говоря о зависимости Украины от американских технологий, эксперт обратил внимание, что Европа пока не способна быстро заменить Starlink.
"Показательна и ситуация со Starlink. Оказалось, что быстро заменить эту систему без американцев европейцы пока не могут", - добавил Гончар.
Starshield в Украине - новости
Как сообщал Главред, в середине ноября украинские военные столкнулись с перебоями в работе терминалов Starshield. Киев потребовал объяснений от Пентагона и SpaceX, ведь ограничения срывали миссии по борьбе с дронами. В SpaceX тогда заявили, что никаких изменений в работе системы не было.
Впоследствии компания изменила позицию. По данным СМИ, в SpaceX объяснили ограничения Starshield технической проблемой. Американские сенаторы потребовали от Илона Маска сохранить документы и до 30 ноября предоставить письменное подтверждение.
Зеленский также отреагировал на заявления владельца SpaceX. Президент ответил Маску по поводу Starshield и заявил, что имеет от военных подтверждение ограничения скорости для терминалов. Он подчеркнул, что не играет в игры.
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