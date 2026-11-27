Осенью туи нуждаются в особом уходе, который поможет сохранить их здоровье и пышный вид.

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Как подготовить туи к зиме / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Зачем очищать туи от сухой хвои и отмерших листьев

Как правильно обрезать хвойные кусты, чтобы они стали гуще

Почему важно убирать растительные остатки внутри туй

Туи могут терять привлекательный вид из-за сухой хвои, отмерших листьев и загущения ветвей. Чтобы хвойные растения оставались зелеными, густыми и реже болели, важно регулярно очищать их от лишних растительных остатков и проводить легкую обрезку.

Главред выяснил, зачем очищать туи от сухой хвои, как правильно подстригать ветви и что поможет поддерживать опрятный вид хвойных растений.

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Зачем очищать туи от сухой хвои

Украинская садовница и блогер Ольга Мартинишин советует начинать уход с тщательной очистки внутренней части хвойных растений. Со временем внутри туй скапливаются сухие иголки и отмершие части хвои. Их нужно осторожно убирать руками, чтобы не повредить живые ветки.

По словам садовода, сухая листва и хвоя могут скапливаться внутри кустов и создавать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Кроме того, из-за таких остатков растения выглядят менее опрятно.

После очистки туи становятся заметно прозрачнее, а внутри них остается меньше сухих растительных остатков.

Как обрезать туи, чтобы они стали гуще

После очистки садовница советует немного подрезать кончики ветвей. Для этого можно использовать обычные садовые ножницы или кусторезы.

Обрезка помогает поддерживать аккуратную форму растений. Кроме того, легкая подрезка кончиков может стимулировать ветвление побегов, благодаря чему туи постепенно станут гуще.

Ольга Мартинишин отмечает, что после такого ухода в следующем году хвойные растения могут стать ещё более пышными.

В то же время важно не переусердствовать с обрезкой и не срезать слишком много веток. Достаточно слегка выровнять кончики, чтобы сохранить естественную форму туи.

Как убрать сухую хвою внутри туй

После очистки растений вокруг них остается немало сухой хвои. Чтобы быстрее убрать её, садовница использует воздуходувку.

С помощью этого устройства можно выдувать сухие иголки и листья из-под кустов и между ветвями. Это значительно облегчает уборку после обрезки.

Однако работать воздуходувкой нужно осторожно, чтобы не повредить растения и не разбросать растительные остатки на соседние участки.

Советы о туях / Фото: скріншот

Видео с советами Ольги Мартинишин по уходу за туями можно посмотреть по ссылке.

Что даст осенний уход за туями

Регулярная очистка от сухой хвои и умеренная обрезка помогают поддерживать здоровый вид хвойных растений. Благодаря этому кусты остаются опрятными, а их крона может становиться гуще.

Садовница советует не откладывать такие работы, если погода позволяет ухаживать за садом. Даже в конце осени можно постепенно приводить участок в порядок и готовить растения к следующему сезону.

В то же время уборка и обрезка не гарантируют защиты от всех заболеваний. Для здоровья туй также важны правильный полив, соответствующие условия выращивания и своевременное выявление признаков болезней.

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