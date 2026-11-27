7-й корпус ДШВ раскрыл планы России на Гуляйпольском направлении.

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Россия готовит новые атаки под Гуляйполем / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Основная задача оккупантов на южном участке фронта – окружить Запорожье

Наиболее напряженная ситуация - в районе населенных пунктов Горькое и Верхняя Терса

Российские войска пытаются продвинуться в направлении Запорожья, чтобы окружить областной центр и нарушить логистику украинских сил. Основные усилия противник сосредоточил на участке Гуляйполе – Омельник, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление и наносить врагу значительные потери. За последнюю неделю в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ были обезврежены 826 российских военных.

Об этом заявляет 7-й корпус Десантно-штурмовых войск в Telegram.

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Какую цель преследуют российские войска на Запорожском направлении

По оценке украинских военных, основная задача оккупантов на южном участке фронта – окружить Запорожье и перерезать логистические маршруты города. Для этого российские подразделения пытаются развивать наступление вдоль направления Гуляйполе – Омельник.

Основной удар противник сосредоточил на участке Горькое – Верхняя Терса – Воздвижевка, куда стягивает имеющиеся силы и вооружение.

"Чтобы добиться цели, оккупантам нужно прорвать линию обороны 7-го корпуса ДШВ", – отметили в корпусе.

Военные объясняют, что в случае выхода на рубеж в 25 километрах от Запорожья россияне смогут использовать самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" для поражения переправ через Днепр. Это, в свою очередь, позволит противнику попытаться нарушить логистику Сил обороны Украины.

Где продолжаются самые тяжелые бои

Согласно данным 7-го корпуса ДШВ, сейчас российские войска находятся примерно в 80 километрах от Запорожья.

Наиболее напряженная ситуация складывается в районе населенных пунктов Горькое и Верхняя Терса. В течение последних трех месяцев оккупанты неоднократно пытались прорвать украинскую оборону через Железнодорожное. Для штурмов они задействовали бронетехнику, автомобили и мотоциклы, однако добиться поставленной цели не смогли.

Украинские подразделения также уничтожают российские силы и технику еще на этапе их выдвижения к линии боевого столкновения.

Одним из ключевых логистических узлов противника остается Гуляйполе, расположенное примерно в 10 километрах восточнее Верхней Терсы. По информации военных, с лета россияне накапливали там личный состав и технику.

В частности, 23 ноября украинские защитники уничтожили в Гуляйполе пункт накопления подразделений 127-й мотострелковой дивизии РФ.

Сначала объект обнаружили разведчики, затем бойцы 154-й отдельной механизированной бригады провели дополнительную разведку. После этого по цели нанесли авиационный удар.

В результате атаки произошла детонация склада боеприпасов. Само здание было полностью разрушено вместе с находившимися там 13-20 российскими военнослужащими.

Фото: t.me/corps7DSHV

Какие потери несет армия РФ

В 7-м корпусе ДШВ также сообщили о недовольстве российского командования действиями своих подразделений на этом направлении. По данным перехватов, в 5-й общевойсковой армии РФ критикуют подчиненных за невыполнение поставленных задач и большие потери.

"Враг жалуется, что Силы обороны накрывают их еще на этапе логистики – во время выдвижения техники и пехоты в сторону Гуляйполя", – говорится в сообщении.

По информации украинских военных, за последнюю неделю в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ российская армия потеряла:

826 военнослужащих – обезврежены;

127 единиц автомобильной техники – поражены;

21 артиллерийское орудие – уничтожено или повреждено.

В корпусе подчеркнули, что украинские подразделения продолжают удерживать оборонительные рубежи и выполнять задачи по сдерживанию российских войск на направлении Гуляйполе – Запорожье.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что российские войска отказались от масштабных штурмов и перешли к тактике "пассивно-агрессивного наступления": небольшие пехотные группы оккупантов проникают через линию фронта как можно глубже, избегают огневого контакта и пытаются продержаться там как можно дольше. Главная цель - не столько контроль над территорией, сколько провокация контратак ВСУ, чтобы уничтожать украинских штурмовиков с помощью дронов. Об этом пишет OSINT-аналитик Monstas.

Напомним, ВСУ освободили 14 населенных пунктов и 204 кв. км на севере Харьковской области. Операция "Медвежья ловушка" сорвала планы страны-агрессора окружить украинские подразделения. Освобожденные территории расположены к северу и северо-востоку от Великого Бурлука.

По оценке ISW, российское командование планировало замкнуть кольцо вблизи села Приколотное. Подробности секретной операции ВСУ раскрыли аналитики и военные. Командир 475-го штурмового полка Александр Настенко отметил, что зачистка приграничных сел продолжается.

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