В результате нового удара российских войск по Житомирской области есть погибший и пострадавшие.

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В Житомирской области в результате нападения на предприятие погиб человек / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Кратко:

Россияне атаковали гражданское предприятие в Малинской общине

В результате удара один человек погиб, ещё двое пострадали

На месте атаки работают все соответствующие службы

В пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Житомирскую область. Под ударом оказалась Малинская община.

В результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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По его словам, российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию.

"К сожалению, один человек погиб, ещё двое пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в ОВА.

На месте работают соответствующие службы. Жителей призывают не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Чем опасны реактивные "Шахеды"

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия с августа существенно изменила набор средств для нанесения ударов по Украине.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешевых средств, которые уже смогли или еще пытаются довести до крупномасштабного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.

Отдельно эксперт обратил внимание на новые типы реактивных средств, среди которых и "Бандероль", которой оккупанты атаковали Слободской район.

"Если раньше это в основном были средства, запускаемые с земли, то сейчас, помимо "Бандероли", появляются С-71К "Ковер" - это воздушная платформа, нечто среднее между дешевым дроном и дешевой крылатой ракетой, - и С-71М "Монохром", - пояснил Криволап.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, утром 27 ноября российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.

Главред писал, что утром в пятницу, 27 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр беспилотником. В результате удара тяжело ранена 74-летняя женщина, ее госпитализировали.

Кроме того, утром 26 ноября российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.

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