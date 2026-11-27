Местные власти заявили о десятках сбитых беспилотников над Ленинградской областью.

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Атака дронов на Санкт-Петербург / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Санкт-Петербурге раздавались взрывы, работала ПВО

Очевидцы пишут о вероятном попадании в подстанцию

Власти заявили о 45 сбитых дронах над Ленобластью

Перед рассветом в пятницу, 27 ноября, в Санкт-Петербурге страны-агрессора РФ раздались взрывы - мониторинговые каналы сообщают о массированной атаке беспилотников. Местные жители публикуют кадры с вспышками, взрывами, работой ПВО и дымом на местах попаданий. Что именно стало объектом атаки, пока неизвестно. Однако на одном из видео якобы зафиксирован удар по подстанции.

Местный губернатор Александр Дрозденко объявил об угрозе беспилотников около двух часов ночи. За это время, по его словам, над регионом было сбито 45 дронов, пишет Astra.

видео дня

Местные жители сообщают о взрывах на севере Санкт-Петербурга, а также во Всеволожске. В Кудрове, по их словам, сильно пахнет порохом.

Также взрывы слышны в различных районах города: Центральном, Петроградском, Василеостровском, Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском. Больше всего сообщений поступает с севера города.

По словам местных жителей, сирена воздушной тревоги не звучала.

Около семи утра губернатор сообщил, почему был перекрыт Ладожский мост. Он не пострадал, но был временно перекрыт - с него работали мобильные огневые группы.

Что находится рядом с местом взрыва

Автор одного из видео за кадром утверждает, что рядом с местом взрыва находятся производство и склад БПЛА. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как удары дронов сказываются на экономике России?

Эксперт аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду отметил, что удары Сил обороны по нефтяной отрасли РФ уже бьют по ключевому источнику доходов страны-агрессора.

"Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются", - подчеркнул специалист.

Говоря о последствиях для российского бюджета, эксперт обратил внимание на нехватку средств на развитие отрасли.

"У них остается мало средств на развитие за счет ренты, налогов на добычу полезных ископаемых", - пояснил Гардус.

Атаки дронов на Россию - новости

Как сообщал Главред, этой же ночью беспилотники атаковали Тульскую область. Под ударом оказались завод-производитель компонентов для ракетного топлива и ТЭЦ, которая его снабжает.

Между тем, Ленинградская область регулярно подвергается ударам украинских дронов. После атаки 11 ноября в Усть-Луге сгорели как минимум пять резервуаров топливного хаба.

В ночь на 18 октября, по заявлению компании Fire Point, дроны FP-1 поразили Петербургский нефтяной терминал мощностью 12,5 млн тонн в год. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тогда заявил о 57 сбитых беспилотниках.

В конце марта власти РФ заявили об атаке беспилотников на регион, в ходе которой пострадала Усть-Луга. Тогда Александр Дрозденко заявил о 38 сбитых дронах, а в поселке Молодцово были повреждены дома.

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