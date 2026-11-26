Встреча может пройти в четырехстороннем формате с участием Украины, США, России и Европы.

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РФ согласилась на участие Европы в переговорах по Украине / коллаж: Главред, фото: flagi.in.ua, t.me/umerov_rustem

Кратко:

Украина намерена поднимать вопросы деэскалации и перемирия

Шансы на деэскалацию после нового раунда переговоров – 10%

Россия согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине, который предварительно планируется провести в первой декаде декабря. Встреча может пройти в четырехстороннем формате с участием Украины, США, России и Европы. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

"Сейчас мы ожидаем от американцев возможной даты следующего раунда переговоров. Рассчитываем, что это будет первая декада декабря. В любом случае это будет четырехсторонняя встреча, с участием европейцев, россияне на это согласны", - рассказал собеседник издания. видео дня

По его словам, сейчас важно закрепить участие европейских представителей в переговорном процессе, чтобы в дальнейшем исключить возможность их отстранения от обсуждений.

В то же время перспективы деэскалации после следующего раунда переговоров собеседник оценил невысоко. По его мнению, вероятность такого развития событий составляет около 10%, хотя определенные результаты от встречи ожидаются.

"Каких-то уступок со стороны России не видно. Они, вероятно, захотят и дальше говорить о глобальных вещах, вроде "европейской архитектуры безопасности"", - отметил источник.

Он добавил, что Украина намерена поднимать вопросы деэскалации и перемирия. Однако российская делегация, скорее всего, вновь заявит, что не имеет мандата на обсуждение таких тем.

Что может заставить РФ пойти на уступки

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук отметил, что переговоры вряд ли существенно приблизят окончание войны, однако отдельные положительные результаты возможны.

По его словам, главным рычагом влияния на Кремль является не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.

"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - считает он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

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