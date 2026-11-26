Украинская баллистика уже выполняет боевые задачи. Смогут ли украинские ракеты долететь до Москвы и какие цели уже находятся под угрозой.

https://glavred.info/analytics/ukraina-nachala-bit-sobstvennoy-ballistikoy-po-rossii-gotovitsya-li-udar-po-moskve-10815692.html Ссылка скопирована

Украина может готовить удар по Москве: что известно о возможностях новой баллистики / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Долетит ли украинская баллистика до Москвы

Чем отличаются ракеты FP-7 и FP-9

По каким целям уже наносит удары украинская баллистика

Украинская баллистическая ракета FP-7 уже прошла боевое применение, а дальнобойная FP-9 приближается к завершению разработки и испытаний. Компания Fire Point заявляет, что переходит от создания ракет к их практическому использованию.

Главред выяснил, что известно об украинских баллистических ракетах FP-7 и FP-9, когда они смогут поражать цели в глубине России и готовит ли Украина удар по Москве.

видео дня

Что известно о боевом применении украинских ракет Fire Point

Украинская компания Fire Point опубликовала сообщение, в котором намекнула, что её баллистические ракеты уже выполняют задачи, ради которых их создавали. В то же время разработчики не раскрыли подробностей применения вооружения и не назвали конкретных целей, сославшись на соображения безопасности.

В Telegram-канале компании отметили, что ещё пять лет назад создание собственной баллистической ракеты в Украине казалось маловероятным.

"Что нужно, чтобы создать собственную баллистическую ракету? Еще пять лет назад в это было трудно поверить. Но сегодня украинские ракеты делают именно то, для чего их создали", - написали разработчики.

В Fire Point также объяснили, почему пока не могут обнародовать все материалы, которые демонстрировали бы результаты применения ракет.

"Из соображений безопасности не всё можно показать - пока что. Но кое-что можно услышать", - отметили в компании.

В то же время первое боевое применение FP-7 ранее подтвердил президент Владимир Зеленский. 1 октября он сообщил о боевом использовании украинской тактической баллистической ракеты, однако не уточнил, где именно её применили и какую цель поразили.

Чем отличаются ракеты FP-7 и FP-9 и какова их дальность

Украинская компания Fire Point разрабатывает две баллистические ракеты, предназначенные для разных задач. FP-7 ориентирована на поражение целей вблизи линии фронта, тогда как FP-9 должна обеспечить удары по военным объектам в глубоком тылу России.

FP-7 - тактическая баллистическая ракета.

Основные заявленные характеристики:

дальность поражения - до 250 км;

масса боевой части - до 200 кг.

FP-7 / Инфографика: Главред

Ракета предназначена для поражения российских военных баз и других объектов в тылу вблизи линии фронта. Оттуда российские подразделения получают технику, боеприпасы и подкрепление. Поражение таких целей может затруднить снабжение войск и непосредственно повлиять на ситуацию на передовой.

FP-9 - дальнобойная баллистическая ракета.

Заявленные характеристики:

дальность поражения - до 850 км;

масса боевой части - до 800 кг.

Баллистическая ракета FP-9 / Инфографика: Главред

Эта разработка предназначена для поражения военной инфраструктуры вдали от линии фронта. Речь идет, в частности, об объектах, обеспечивающих логистику российских войск сразу на нескольких направлениях.

Таким образом, главное отличие между ракетами заключается в дальности и масштабе задач: FP-7 предназначена для тактических целей, а FP-9 должна поражать объекты в стратегическом тылу противника.

Может ли Украина нанести удар баллистической ракетой по Москве

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ответил на вопрос о возможности применения украинских баллистических ракет для нанесения ударов по Москве.

"Давайте надеяться на лучшее", - сказал глава Офиса президента Кирилл Буданов во время мероприятия "Диалог ради единства" 25 ноября.

Отдельно глава ОП упомянул о результатах операции против Крымского моста и применении украинских ударных средств. Он обратил внимание на работу беспилотников и ракет, в частности FP-5 "Фламинго".

"Наши БПЛА и ракеты показали отличные результаты во время удара по Крымскому мосту. Ракета „Фламинго", всем известная, отработала - все видят, как. Результат превосходный", - заявил глава Офиса президента.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Почему применение ракеты FP-7 не всегда экономически выгодно

Боевое применение FP-7 не означает, что её целесообразно использовать для поражения любой цели. Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман пояснил, что экономическая эффективность ракеты зависит, в частности, от типа боевой части и стоимости выполнения конкретной задачи.

В эфире телемарафона он пояснил, что использование FP-7 с осколочно-фугасной боевой частью на данный момент экономически нецелесообразно. По его словам, аналогичные задачи можно выполнять другими средствами, затрачивая значительно меньше средств.

Конструктор привёл сравнение с беспилотниками FP-2, которые также могут нести боевую часть массой 200 кг. По его оценке, стоимость доставки такого же груза на расстояние 300 км с помощью FP-7 составляет около 500 тысяч долларов, тогда как альтернативный вариант обходится примерно в 50 тысяч долларов.

"Нужно понимать, что это довольно дорогая ракета. Дешевле, чем ATACMS, но все равно достаточно дорогая. И доставлять 200 кг взрывчатки на расстояние 300 км за 500 тысяч долларов, когда можно сделать это за 50 тысяч долларов, не имеет никакого смысла. Потому что такую же боевую часть несет и FP-2 - 200 кг", - пояснил Денис Штилерман.

Он также обратил внимание на количество беспилотников, которое можно задействовать при аналогичном бюджете. По словам конструктора, вместо одного запуска FP-7 можно отправить 16 дронов FP-2, причем с большей суммарной массой боевых частей.

В то же время это не означает, что компания отказывается от дальнейшей разработки FP-7. Перспективы её использования Штилерман связывает с изменением конфигурации боевой части.

Конструктор пояснил, что ситуация может измениться после кодификации кассетной боевой части. Именно этот этап должен открыть новые возможности для практического применения ракеты.

Отдельно Денис Штилерман рассказал о ходе работ над FP-9. По его словам, эта разработка находится на завершающем этапе испытаний, а её боевое применение ожидается уже в ближайшее время.

Когда ракета FP-9 будет готова к боевому применению

Вопрос о сроках появления украинской баллистической ракеты дальнего действия прокомментировала генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью Reuters. Она сообщила, что разработка FP-9 приблизилась к завершению, однако значительная дальность полета создает дополнительные технические трудности.

По словам руководителя компании, ракета уже находится на финальном этапе подготовки к боевому применению. Fire Point рассчитывает завершить необходимые работы до конца 2026 года.

Терех отдельно обратила внимание на сложность испытаний вооружения с такой дальностью. Чем большее расстояние должна преодолевать ракета, тем больше технических параметров необходимо проверить перед её допуском к боевому применению.

"FP-9 очень близка" к готовности к боевому применению, - отметила генеральный директор Fire Point Ирина Терех.

Ключевые цели в РФ, до которых долетает ракета FP-9 / Инфографика: Главред

По каким целям уже наносит удары украинская баллистика

О результатах применения украинской баллистики также рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Он утверждает, что FP-7 уже используется против российских военных систем, в частности комплексов "Искандер" и "Панцирь".

По словам эксперта, украинская ракетная программа постепенно переходит от разработки к выполнению конкретных задач. Криволап подчеркнул, что ждать первых результатов применения FP-7 уже не нужно, поскольку ракета, по его информации, выполняет боевые задачи.

"Украинская баллистическая ракета FP-7 уже летает. Она уничтожает установки "Искандер" и комплексы "Панцирь", выполняя поставленные задачи. Генштаб официально почти не сообщает об этом, но такая информация есть", - отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Особое внимание специалист уделил следующей разработке Fire Point - ракете FP-9. По его мнению, она пока находится на раннем этапе создания, а первые испытания могут начаться еще в декабре 2026 года.

Действительно ли Украина готовит удар по Москве

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV обратил внимание на расхождение между публичными анонсами украинской ракетной программы и информацией о фактических результатах применения ракет.

По его словам, в течение последнего года неоднократно звучали заявления о скором появлении украинской баллистической ракеты, способной наносить удары по территории России. Эксперт призвал оценивать эти сообщения по реальным результатам, а не только по объявленным срокам.

"Это болезненная тема. По крайней мере в течение последнего года мы слышали, что украинская ракетная программа вот-вот заработает. Было заявление, что к концу осени 2026 года украинские баллистические ракеты полетят в сторону России. [...] Я не сторонник постоянных заявлений о том, что это будет завтра, и анонсов. Пожалуйста, сделайте, запустите", - высказался Ступак.

Эксперт привёл российский подход в качестве примера того, как можно демонстрировать новые разработки без предварительных публичных анонсов. По его словам, Россия сначала применяет новое вооружение, после чего украинские военные фиксируют его характеристики и анализируют полученные материалы.

"Посмотрите, как действует Российская Федерация. Она не анонсирует заранее каждое новое изделие. Россияне запускают его по территории Украины, наши военные фиксируют полет, делают стоп-кадр и начинают анализировать: что это за изделие, какие у него антенны и крылья", - пояснил Ступак.

Отдельно военный эксперт упомянул сообщение о поражении украинскими реактивными беспилотниками объекта в населенном пункте Чехов-7 Московской области. По словам Ступака, там расположен комплекс, связанный с предупреждением о ракетных атаках на Москву.

Эксперт предположил, что поражение такого объекта может быть связано с подготовкой к будущим ударам по российской столице.

"Возможно, где-то в Украине действительно готовятся к ударам по Москве и таким образом прореживают эту „грядку"", - предположил Ступак.

Для пояснения своей точки зрения он привёл аналогию с предыдущими действиями Украины в Крыму. Эксперт напомнил, что перед ударами по важным объектам на полуострове украинские силы в течение длительного времени систематически наносили удары по российской противовоздушной обороне.

"По аналогии вспомните: почти год Украина очень тщательно и систематически уничтожала ПВО в Крыму, чтобы в конечном итоге добраться до Крымского моста. На это ушло время", - отметил военный эксперт.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред