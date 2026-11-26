Лидеры ЕС настаивают на проведении встреч на нейтральной территории и вновь поднимают вопрос о вступлении Украины в НАТО.

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Европа готова вести переговоры с Путиным напрямую / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_rustem

Кратко:

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Европа готова к прямым переговорам с Путиным

ЕС не хочет, чтобы США договаривались с Москвой от его имени

Мерц и Макрон вновь подняли тему вступления Украины в НАТО

Ведущие европейские государства готовы возобновить прямой диалог с Владимиром Путиным, чтобы не допустить отдельной договоренности США с Москвой о будущей архитектуре безопасности континента. О намерении вести переговоры с Кремлем накануне внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 26–27 ноября, посвященного финансированию Украины, почти одновременно заявили Германия, Франция и Финляндия, сообщает Le Monde.

Поводом послужил вызов, который хозяин Кремля бросил европейцам 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Перед этим он встретился с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, причем американский президент назвал российского диктатора своим "другом".

"Пусть приезжают в Москву и прояснят свою позицию относительно архитектуры безопасности после войны", - заявил тогда Путин.

Еще недавно приглашение от политика, которого Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, в европейских столицах восприняли бы как откровенную провокацию. Теперь настроения изменились: ЕС устал от роли статиста на переговорах при посредничестве США, где фактически определяется судьба самого континента.

Наиболее решительно высказались в Берлине. Министр обороны Борис Писториус убежден, что отказ от контактов стал бы совершенно ошибочным сигналом. Канцлер Фридрих Мерц 23 ноября высказался еще более прямолинейно.

"Европа готова вести переговоры с Россией", - заявил Мерц.

В Елисейском дворце подтвердили заинтересованность в открытии канала связи с Москвой и напомнили о предыдущих попытках Эммануэля Макрона поддерживать контакт с Кремлем. Президент Финляндии Александр Стубб, который ещё 27 октября вместе с премьером Норвегии провёл телефонный разговор с Путиным, призвал коллег отбросить оговорки и обсудить будущие отношения России с ЕС и НАТО.

В то же время визит в Москву стал бы символической победой для агрессора, поэтому европейцы настаивают на нейтральных площадках. Расчет заключается в том, чтобы использовать роль, которую Путин играет перед Трампом: если он стремится выглядеть "миротворцем", отвечать за свои слова ему придется уже перед объединенной Европой.

Совместная делегация вместо разрозненных голосов

Скептицизм Вашингтона в отношении европейского единства ранее озвучивал американский посредник Джаред Кушнер. Во время переговоров в Абу-Даби он иронизировал, что выбрать одного переговорщика от Европы сложнее, чем убедить Россию допустить европейцев к процессу.

Ответом стала встреча в Берлине 19 ноября. Там решили делегировать на переговоры совместную группу советников из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также представителей институтов ЕС и НАТО. Исследовательница Немецкого фонда Маршалла Тара Варма считает, что даже такой сложный формат имеет смысл.

"Такой ареопаг может показаться громоздким, но демонстрация единства перед россиянами - так же, как это сработало с Трампом после его встречи с Путиным на Аляске летом 2025 года - способна изменить правила игры", - объясняет исследовательница.

Участие европейцев стало крайне необходимым ещё и потому, что Путин навязал спецпосланцам Трампа Кушнеру и Стиву Уиткоффу обсуждение общеевропейской безопасности. Речь идет, в частности, о его давнем требовании оттеснить НАТО к границам 1997 года. Декан Парижской школы международных отношений Аранча Гонсалес считает, что в такой ситуации континент не имеет права оставаться в стороне.

"Европа ни при каких обстоятельствах не должна позволять США говорить от её имени", - подчеркивает Гонсалес.

Путин тянет время, а Европа возвращается к теме НАТО

В Париже, Лондоне и Варшаве никто не рассчитывает, что переговоры быстро принесут мир. Пессимизм в европейских столицах основан на оценке нынешних действий Москвы.

"Стратегия России не изменилась за четыре года: Путин хочет уничтожить Украину. Сейчас он наносит удары по энергетике, чтобы мучить украинцев холодом, и пытается выиграть время до выборов 2027 года во Франции, Германии, Польше, Италии и Греции", - отмечает восточноевропейский дипломат.

По его словам, Кремль надеется, что в этих странах к власти придут ультраправые силы, подобные партии Марин Ле Пен.

Тем временем Вашингтон ищет быстрые компромиссы. В частности, Кушнер предлагал гарантии безопасности "по типу 5-й статьи НАТО", однако Москва сразу же их отвергла, а европейские дипломаты назвали такую конструкцию невозможной, сославшись на слова Збигнева Бжезинского о том, что "нельзя быть немного беременной". ЕС, в свою очередь, намерен задать переговорам жесткие рамки.

Несмотря на то, что для Кремля эта тема является "радиоактивной", Макрон и Мерц вновь включили в повестку дня вопрос о полноправном членстве Украины в Альянсе. 23 ноября канцлер ФРГ публично признал ошибочным решение Бухарестского саммита 2008 года, когда Киеву отказали в Плане действий по членству.

"Если бы Украина тогда стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать", - заявил Мерц.

Эксперты сходятся во мнении, что сегодня Украина обладает одной из самых мощных армий, и для безопасности континента гораздо выгоднее видеть её в составе Альянса, а не вне его. Генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте в Берлине адресовал свое заявление одновременно и Путину, и Трампу.

"НАТО никому не угрожает. Мы укрепляем Альянс, чтобы защитить нашу свободу", - подчеркнул Рютте.

Что может заставить РФ пойти на уступки

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук отметил, что переговоры вряд ли существенно приблизят окончание войны, однако отдельные положительные результаты возможны.

По его словам, главным рычагом влияния на Кремль является не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.

"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - считает он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

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