Канцлер Германии заявил о готовности европейских стран присоединиться к переговорному процессу с Москвой.

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Мерц объявил о новых мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Что известно:

Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией

Новую встречу планируют провести с участием Украины, РФ, США и ЕС

В качестве возможного места переговоров канцлер назвал Абу-Даби

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США.

Об этом немецкий канцлер заявил 23 ноября во время пресс-конференции.

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По словам Мерца, в ближайшее время ожидается новый раунд мирных переговоров на уровне советников. Одним из возможных мест проведения встречи канцлер назвал Абу-Даби.

"Конечно, Европа готова вести переговоры с Россией. В ближайшее время должны вновь состояться мирные переговоры на консультативном уровне - в формате с участием Украины, России, Европы и Соединенных Штатов Америки. Это может, например, вновь состояться в Абу-Даби", - заявил немецкий канцлер.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 10–11 ноября в трехстороннем формате. Во встрече принимали участие представители Украины, России и США.

В то же время Мерц не назвал конкретной даты следующих переговоров и не уточнил, кто именно будет представлять стороны на уровне советников.

Почему переговоры не приближают мир

Переговоры не приближают окончание войны, поскольку стратегические цели России выходят далеко за пределы захвата украинских территорий. Кремль стремится изменить баланс сил в Европе и подчинить Украину, поэтому не заинтересован в прекращении боевых действий без достижения собственных целей. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда в эфире"Киев24".

По оценке депутата, нынешняя дипломатическая активность не свидетельствует о готовности Москвы к реальным уступкам. Он подчеркивает, что без внешнего давления заставить российское руководство прекратить войну не удастся.

"Мы топчемся на месте. Никакого продвижения нет. Не потому, что Украина этого не хочет, а потому, что заявления, которые мы слышали в течение последних нескольких недель и со стороны Москвы, и со стороны Вашингтона, свидетельствуют: Москва вообще не хочет продвижения. И причина здесь одна", - заявил Дунда.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, пресс-секретарь диктатора страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявлял, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. По его словам, Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Как ранее писал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. Так он ответил на вопрос о новом сроке завершения войны, который, по данным западной прессы, хочет установить администрация президента США Дональда Трампа.

Напомним, Путин ранее в очередной раз опроверг наличие агрессивных намерений в отношении Европы, при этом пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

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