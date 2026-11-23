Украина использует все доступные возможности, чтобы противостоять российским воздушным атакам.

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Украина наносит удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП

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Украине удалось поразить 16 пусковых объектов РФ

Используются все доступные возможности, чтобы противостоять воздушным атакам РФ

Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по российским пусковым установкам, предназначенным для запуска баллистических и крылатых ракет.

За последние несколько месяцев удалось поразить 16 таких объектов, заявил министр обороны Евгений Хмара во время 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

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Как Украина усиливает защиту воздушного пространства

По словам Хмары, Украина использует все доступные возможности, чтобы противостоять российским воздушным атакам и защитить население.

"Против реактивных дронов и крылатых ракет мы прежде всего полагаемся на боевую авиацию и зенитные ракетные комплексы. Сейчас усиливаем эти возможности", - говорит министр.

Одновременно Украина развивает более доступные средства противовоздушной обороны, которые можно оперативно наращивать. Среди них:

зенитно-артиллерийские комплексы;беспилотники-перехватчики;

средства радиоэлектронной борьбы.

Глава Минобороны также подчеркнул, что украинская авиация успешно противодействует российским крылатым ракетам.

"Но для этого важно обеспечить достаточное количество ракет "воздух-воздух"", - говорит он.

В борьбе с баллистическими угрозами Украина применяет другую тактику - наносит удары непосредственно по российским средствам запуска.

"За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 Искандеров и С-400. Также мы строим и наращиваем систему РЭБ", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Россия планирует увеличить количество баз для запуска дронов

Россия намерена расширить сеть площадок для запуска ударных беспилотников с 8 до 20. В частности, новую базу для реактивных БПЛА создают в Миллерово Ростовской области. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

По его словам, такие планы связаны с намерением РФ увеличить производство беспилотников до 3000 реактивных аппаратов и 2500 поршневых "Шахедов".

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

При этом Криволап уточнил, что в этих расчетах не учитываются дроны-имитаторы "Гербера", которые применяются для разведки, отвлечения украинской ПВО и создания помех.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты начали активнее применять ударные беспилотники "Молния" с управлением через оптоволокно. За последние несколько суток такие БПЛА были зафиксированы на различных направлениях фронта.

Как сообщалось, РФ проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупный боевой заряд.

Напомним, Россия модернизировала "Герань-5". По данным ГУР, модернизированная "Герань-5" во время маневра разгоняется до 1000 км/ч, а ее крейсерская скорость превышает 450 км/ч. Дальность полета дрона составляет 1000 км, а боевая часть весит 90 кг.

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