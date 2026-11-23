Кратко:
- Несколько союзников, не только США, сдерживают вступление Украины
- Требование РФ о границах НАТО 1997 года Рютте назвал неприемлемым
- Мир, по словам Рютте, требует перемирия и гарантий безопасности
Вступление Украины в Альянс тормозят несколько союзников, а не только Соединенные Штаты. В то же время в НАТО нет ни одной страны, которая поддерживала бы требования страны-агрессора России вернуть Альянс к границам 1997 года. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 23 ноября в Берлине, отвечая на вопросы парламентариев стран НАТО, передает "Радио Свобода".
Генсек напомнил о решении Вашингтонского саммита НАТО 2024 года, на котором союзники подтвердили необратимость пути Украины в Альянс.
"Это по-прежнему остается нашей позицией. Это не означает, что это уже произошло. Сейчас этот вопрос вновь возникает, потому что мы знаем, что несколько союзников - не только Соединенные Штаты, но и другие - в настоящее время сдерживают этот процесс", - сказал он.
Как Рютте видит путь к миру в Украине
Генсек подчеркнул, что достижение мира требует работы на двух уровнях: заключение долгосрочного перемирия или полноценного мирного соглашения и обеспечение безопасности Украины после завершения боевых действий.
"Когда речь идет о мире в Украине, нужно работать на двух уровнях. Первый - это обеспечение долгосрочного прекращения огня или, что было бы лучше, полноценного мирного соглашения. И для этого нужна готовность обеих сторон к переговорам. Не только Украины, Европы и США, но и Путина", - отметил Рютте.
Он напомнил, что вопрос о более широких договоренностях в сфере безопасности между Западом и Москвой поднимался и раньше - в частности, во время вступления Западной Германии в НАТО в 1955 году и объединения Германии в 1990 году. Теперь, по словам генсека, эта дискуссия касается безопасности Украины в будущем.
"И именно в этом контексте весь этот вопрос вновь возникает - в контексте обеспечения безопасности Украины в будущем. Как лучше всего это сделать? „Коалиция желающих", которую возглавляют французы, британцы и немцы, существует для того, чтобы обеспечить: что бы ни случилось, если это не будет НАТО, тогда для Украины в будущем должны быть мощные гарантии безопасности, подкрепленные Соединёнными Штатами", - сказал генеральный секретарь.
Почему требования России относительно границ 1997 года неприемлемы для НАТО
Дискуссии об интересах безопасности различных сторон Рютте назвал нормальными. Однако требования Кремля вернуть НАТО к конфигурации 1997 года, по его словам, для Альянса неприемлемы.
"Мы все абсолютно четко понимаем, что предложения, выдвинутые Россией в 2021 году - по сути, о том, чтобы НАТО вернулось с нынешних позиций к границам 1997 года, - неприемлемы. И в НАТО нет никого, кто считал бы это хорошей идеей", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.
Он также подчеркнул, что решения о размещении и конфигурации сил НАТО могут принимать исключительно члены Альянса.
"Только союзники принимают решения о размещении сил. И никто за пределами НАТО. Поэтому это четкие руководящие принципы, ограничительные рамки для дискуссий, когда бы ни начались более предметные переговоры с участием европейцев", - заявил Рютте.
В декабре 2021 года Россия выдвинула США и НАТО требования относительно так называемых гарантий безопасности: отказаться от дальнейшего расширения Альянса, в частности от принятия Украины, и ограничить размещение войск и вооружений в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года. Союзники отклонили эти требования, а во время переговоров в Абу-Даби Москва, по данным "Радио Свобода", вернулась к ним.
Согласится ли Кремль отказаться от требования о границах НАТО 1997 года
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что нынешняя позиция Кремля практически не оставляет пространства для договоренностей.
"Нынешняя позиция Кремля практически не оставляет пространства для договоренностей: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, Молдова должна быть нейтральной, Украина - нейтральной и без войск. Такие требования Россия, очевидно, не сможет "продать" и реализовать. Но если в Шэньчжэне найдут модель, которая устроит всех и не очень устроит Украину, давление на нас значительно усилится", - подчеркнул эксперт.
Говоря о давлении на Украину, Розумный обратил внимание, что в последнее время оно заметно усилилось на фоне многочисленных вариантов возможных договоренностей.
"Он всегда существовал. Просто в последнее время всё стало гораздо интенсивнее: поездки Уиткоффа и Кушнера, различные варианты договоренностей, обсуждение возможного ухода с территорий в обмен на вступление в НАТО. Это похоже на шулерскую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает", - пояснил Розумный.
Вступление Украины в НАТО - новости по теме
Как сообщал Главред, 17 ноября Рютте отказался прямо ответить на вопрос о возможном обмене вывода ВСУ из Донбасса на членство Украины в НАТО. Перед заседанием "Рамштайн-37" в Брюсселе генсек заявил, что не будет комментировать все новости с переговоров.
У американской стороны было несколько сценариев завершения войны. На закрытых переговорах Кушнер и Уиткофф предлагали членство в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса или замораживание фронта с гарантиями безопасности. Официально в Вашингтоне такие предложения не подтверждали.
Президент Владимир Зеленский также высказался о перспективах вступления. Он назвал полноценное членство в НАТО самой надежной гарантией безопасности для Украины и Европы. По словам Зеленского, отдельная украинская армия без НАТО обойдется дороже.
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