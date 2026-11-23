От оттенка зубчиков зависят вкус, аромат и срок хранения головки дома.

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Какой чеснок добавлять в мясо, а какой - в салат / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем фиолетовый чеснок отличается от белого

Для каких блюд лучше подходит каждый сорт

На полках супермаркетов часто можно встретить чеснок с фиолетовой и белой кожурой. На первый взгляд может показаться, что это различие никоим образом не влияет на вкус блюд, но это не так.

Главред решил разобраться, в чём разница между фиолетовым и белым чесноком.

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Что означает цвет кожицы чеснока

Цвет кожицы на зубчиках чеснока указывает на сорт, время сбора урожая и вкусовые свойства. От него зависит, в каком блюде продукт раскроется лучше всего. Однако большинство покупателей в супермаркетах и овощных магазинах обращают внимание только на цену за килограмм или размер головки, пишет Diario Uno.

Оттенок чеснока появляется не случайно и не ради красивого вида на прилавке. Если знать, что означает каждый цвет, можно точнее подобрать чеснок к блюду. Это также помогает уберечь запасы от прорастания и пересыхания во время хранения.

Для чего подходит фиолетовый чеснок

Фиолетовый чеснок имеет пурпурные или красноватые прожилки на кожице каждого зубчика. Их видно даже тогда, когда внешний слой головки кажется прозрачным. Зубчики у него крупнее, мясистее и одинаковы по размеру. Аромат резкий, а вкус насыщенный, с легкой пикантностью.

Этот сорт лучше всего подходит для блюд, которые долго готовятся: рагу, запеканок, соусов, а также маринадов для мяса на гриле.

Еще одно его преимущество - длительное хранение. Если хранить фиолетовый чеснок в правильных условиях, он может лежать несколько месяцев и не прорастать.

Как использовать белый чеснок

Белый чеснок имеет полностью белую кожуру или цвет слоновой кости. Обычно его собирают раньше. Зубчиков в головке немного больше, а аромат значительно мягче и деликатнее.

Такой чеснок стоит брать для сырых блюд или тех, что готовятся недолго: брускет, заправок, домашнего майонеза, рыбы или быстрого обжаривания. Он придает легкий аромат и не перебивает другие вкусы.

Белый сорт хранится меньше, чем фиолетовый, поэтому его лучше покупать небольшими партиями.

Как определить качественный чеснок

Цвет - не единственное, на что стоит обращать внимание. Если слегка нажать на головку пальцами, зубчики должны быть твёрдыми и плотными. Когда они прогибаются или кажутся пустыми внутри, чеснок старый или пересохший.

Зелёный росток на кончике зубчика означает, что чеснок начал прорастать. Его можно есть, но вкус становится более горьким. Поэтому перед измельчением росток изнутри лучше удалить.

Как долго хранить чеснок – видео:

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