Принц Уильям якобы подумывает принять важное и новое решение.

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Принц Уильям готовит новые правила - что будет с Гарри и Меган / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

На какой шаг возможно решится Уильям

Как это связно с детьми принца Гарри

Принц Уильям намерен серьезно пересмотреть правила британской монархии после того, как взойдет на престол.

Согласно информации, опубликованной Page Six со ссылкой на будущую книгу королевского журналиста Тома Сайкса, реформы могут затронуть принца Гарри, Меган Маркл и их детей - Арчи и Лилибет.

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Как утверждает автор книги "The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry - the Men Who Undermined the Modern Monarchy", наследник британского престола рассматривает возможность изменить сам принцип предоставления королевских титулов. В частности, право называться принцами и принцессами, а также использовать обращение "Его/Ее Королевское Высочество" может остаться исключительно за теми членами семьи, которые выполняют официальные обязанности от имени короны.

Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Источник, близкий к принцу Уильяму, рассказал журналисту, что работающие представители королевской семьи должны участвовать в официальных поездках, дипломатических мероприятиях и общественной деятельности. Взамен они будут получать содержание, зарплату и официальную резиденцию.

Те же, кто не захочет исполнять подобные обязанности, смогут вести самостоятельную жизнь, строить карьеру и зарабатывать деньги, однако без королевских привилегий, специальных выплат и предоставленного жилья.

По версии Сайкса, подобные изменения могут коснуться и семьи герцогов Сассекских. Гарри, Меган, а также их дети Арчи и Лилибет, согласно предполагаемому плану Уильяма, могут лишиться принцевских титулов и права на обращение "Королевское Высочество".

При этом будущая реформа затронет и ближайших родственников самого Уильяма. Его младшие дети - принцесса Шарлотта и принц Луи - якобы смогут самостоятельно решить, хотят ли они посвятить жизнь служению монархии или предпочесть независимую карьеру. А вот судьба старшего сына Джорджа, который является наследником престола после отца, останется предопределенной.

Принц Уильям строг в своих решениях / ua.depositphotos.com

О планах масштабной перестройки монархии Уильям ранее говорил и публично. В интервью для проекта Apple TV+ "The Reluctant Traveler" он признался, что перемены входят в число его приоритетов. При этом принц подчеркнул, что не собирается отказываться от традиций полностью, но намерен пересмотреть те из них, которые больше не соответствуют современным реалиям.

Напомним, Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году и переехали в США. С тех пор отношения между братьями остаются напряженными.

Официального подтверждения предполагаемых планов пока нет. Представитель Кенсингтонского дворца заявил Page Six, что дворец придерживается политики не комментировать книги и содержащиеся в них утверждения. Представители Гарри и Меган на момент публикации также не предоставили комментариев.

Таким образом, речь пока идет о заявлениях, изложенных в готовящейся к выходу книге, а не об объявленном решении принца Уильяма.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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