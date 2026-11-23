Под ударом также оказались нефтяные объекты в Ростовской области и Татарстане, а губернатор подтвердил повреждение промышленного объекта.

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Пожар на НПЗ в Перми / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Что произошло:

Дроны атаковали НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми

Пожары также вспыхнули в Ростовской области и Татарстане

Губернатор подтвердил повреждение промышленного объекта

Утром 23 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. На территории предприятия страны-агрессора вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщил OSINT-проект Exilenova+.

По данным наблюдателей, ударные дроны прорвались в промышленную зону завода, который сокращенно называют ПНОС.

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"Там бушевал мощный пожар, могли быть повреждены сразу несколько резервуаров", - говорится в сообщении.

Над промышленной площадкой поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов города.

Что известно о НПЗ в Перми

"Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который ежегодно перерабатывает более 13 млн тонн нефти. По данным ASTRA, предположительно, горели установки ЭЛОУ и АВТ, на которых происходит первичная переработка нефти.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об отражении атаки беспилотников и повреждении промышленного объекта, не назвав предприятие. По его словам, пострадавших нет.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Как удары по НПЗ влияют на бюджет России

Эксперт по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду отметил, что Украина системно наносит удары по ключевым звеньям нефтяной отрасли РФ.

"Под ударами оказываются российские НПЗ, порты, нефтебазы и логистические узлы", - подчеркнул эксперт.

Удары по экспортной инфраструктуре, по его словам, напрямую ограничивают способность России продавать нефть и наполнять казну.

"Если усиливаются удары по нефтеэкспортной инфраструктуре, нефть невозможно экспортировать. Поэтому удары по НПЗ - это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", - пояснил Гардус.

Эффект, по мнению специалиста, уже заметен в отраслевых показателях, несмотря на то что Кремль скрывает часть данных.

"Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются, хотя она засекречивает статистику", - подытожил эксперт.

Удары по НПЗ России - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 23 ноября беспилотники атаковали стратегический НПЗ в Ростовской области. Под удар попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, где вспыхнул сильный пожар. С 2022 года это предприятие атаковали как минимум девять раз.

В то же утро пожар произошел и в Татарстане. Дроны атаковали узел нефтепровода "Дружба" - НПС Калейкино в Альметьевске. Резервуары станции вмещают до 50 тыс. кубометров нефти.

Ранее под ударом оказалась нефтехимическая отрасль Татарстана. Дроны нанесли удар по одному из крупнейших нефтехимических заводов РФ, вызвав пожар.

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