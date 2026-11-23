Что произошло:
- Дроны атаковалиНПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми
- Пожары также вспыхнули в Ростовской области и Татарстане
- Губернатор подтвердил повреждение промышленного объекта
Утром 23 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. На территории предприятия страны-агрессора вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщил OSINT-проект Exilenova+.
По данным наблюдателей, ударные дроны прорвались в промышленную зону завода, который сокращенно называют ПНОС.
"Там бушевал мощный пожар, могли быть повреждены сразу несколько резервуаров", - говорится в сообщении.
Над промышленной площадкой поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов города.
Что известно о НПЗ в Перми
"Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который ежегодно перерабатывает более 13 млн тонн нефти. По данным ASTRA, предположительно, горели установки ЭЛОУ и АВТ, на которых происходит первичная переработка нефти.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об отражении атаки беспилотников и повреждении промышленного объекта, не назвав предприятие. По его словам, пострадавших нет.
Как удары по НПЗ влияют на бюджет России
Эксперт по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду отметил, что Украина системно наносит удары по ключевым звеньям нефтяной отрасли РФ.
"Под ударами оказываются российские НПЗ, порты, нефтебазы и логистические узлы", - подчеркнул эксперт.
Удары по экспортной инфраструктуре, по его словам, напрямую ограничивают способность России продавать нефть и наполнять казну.
"Если усиливаются удары по нефтеэкспортной инфраструктуре, нефть невозможно экспортировать. Поэтому удары по НПЗ - это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", - пояснил Гардус.
Эффект, по мнению специалиста, уже заметен в отраслевых показателях, несмотря на то что Кремль скрывает часть данных.
"Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются, хотя она засекречивает статистику", - подытожил эксперт.
Удары по НПЗ России - новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 23 ноября беспилотники атаковали стратегический НПЗ в Ростовской области. Под удар попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, где вспыхнул сильный пожар. С 2022 года это предприятие атаковали как минимум девять раз.
В то же утро пожар произошел и в Татарстане. Дроны атаковали узел нефтепровода "Дружба" - НПС Калейкино в Альметьевске. Резервуары станции вмещают до 50 тыс. кубометров нефти.
Ранее под ударом оказалась нефтехимическая отрасль Татарстана. Дроны нанесли удар по одному из крупнейших нефтехимических заводов РФ, вызвав пожар.
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