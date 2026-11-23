Без прохладной зимовки, подходящей почвы и регулярной обрезки толстянка растет криво, а её ветки ломаются.

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Эксперты назвали основные ошибки в уходе за денежным деревом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Где держать денежное дерево зимой

Как часто поливать и подкармливать толстянку

Как правильно обрезать растение

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Денежное дерево без регулярной обрезки растет криво, а его ветки ломаются. Чтобы этого не произошло, зимой растение следует держать в прохладном светлом месте при температуре около 10 °C, поливать осторожно и обрезать один-два раза в год. Такие советы дает немецкое садоводческое издание Mein schöner Garten.

Денежное дерево, или толстянка яйцевидная (Crassula ovata), родом из Южной Африки. Оно принадлежит к роду толстянок, в котором насчитывается более 300 видов. Его также называют "деревом счастья" или "копейчаным деревом", так как листья по форме напоминают монеты. В магазине растение можно купить высотой около шести сантиметров, а с годами оно вырастает в небольшое деревце.

Летом суккулент можно вынести в сад, на террасу или балкон, на солнце или в полутень. Дома в первой половине года ей лучше всего у окна. Сухой тёплый воздух от батарей толстянка переносит плохо, поэтому на зиму её переставляют в светлое, но как можно более прохладное место.

Для посадки подходит рыхлая, бедная питательными веществами почва, на четверть смешанная с песком. Вместо нее можно взять гранулят Seramis, лавовый щебень или пемзу, либо почву для кактусов, смешанную пополам с минеральным субстратом. Кислотность почвы должна быть от слабокислой до нейтральной, а горшок нужен с хорошим дренажем.

Полив, подкормка и пересадка

Главная угроза для толстянки - застой воды в горшке, поэтому поливать её нужно осторожно. Как суккулент, растение накапливает влагу в себе. В жару, когда вода быстро испаряется, она хорошо переносит обильный полив и нуждается в большом количестве воды для роста. В прохладные дни, а также зимой в холодном помещении, поливают редко: почва может пересыхать несколько дней подряд.

С апреля по сентябрь, когда толстянка активно растет, её раз в месяц подкармливают удобрением для суккулентов или кактусов. При необходимости подкормку можно проводить раз в две недели.

Молодое растение быстро растет, и корням не хватает места, поэтому его нужно регулярно пересаживать. Издание советует делать это каждые два-три года, а впоследствии - раз в пять лет. Лучше всего пересаживать весной или летом.

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Обрезка

Если толстянке не придать форму, она растет неровно, а ветки могут отламываться. После обрезки растение активнее дает новые побеги и становится гуще. Важно делать ровные срезы только по тонким бороздкам, где, например, ранее отпал листок, и не оставлять пеньков.

Издание также объясняет, почему из толстянки часто делают бонсай.

"В целом копейчаное дерево очень хорошо переносит обрезку. Поэтому растение охотно выращивают в качестве бонсай. В этом случае регулярная и аккуратная обрезка необходима с самого начала", - пишут авторы Mein schöner Garten.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы денежное дерево зацвело:

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