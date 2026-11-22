Особенность открытия заключается в том, что система включает сразу два белых карлика.

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Астрономы выявили необычный объект / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Выявлена редкая космическая тройная система Welopōʻai

Новая система включает сразу два белых карлика

Ученые выявили редкую тройную систему Welopōʻai, расположенную сравнительно недалеко от нашей планеты - на расстоянии около 28 световых лет.

Обнаружить ее удалось благодаря наблюдениям с помощью телескопа Канада–Франция–Гавайи, сообщает Phys.

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Особенность открытия заключается в том, что система включает сразу два белых карлика. Один из них находится в тесной паре с красным карликом, а второй обращается вокруг этой двойной системы на значительно большем расстоянии. Подобных объектов в пределах 100 световых лет от Земли ранее не обнаруживали.

Ученых особенно заинтересовало происхождение этой структуры. Изначально один из белых карликов был обычной звездой, масса которой превышала солнечную примерно на 40%. Со временем она превратилась в красного гиганта, значительно увеличившись в размерах, а затем завершила эволюцию в виде компактного белого карлика.

При этом соседняя звезда - красный карлик - должна была оказаться поглощенной расширившимся гигантом. Однако она сохранилась, а вся система осталась устойчивой.

Как именно сформировалась такая необычная конфигурация и каким образом всем трем звездам удалось сохранить стабильные орбиты, пока остается загадкой. Открытие ставит новые вопросы о процессах звездной эволюции и механизмах формирования многокомпонентных систем.

Межзвездная комета 3I/ATLAS поразила ученых необычной активностью

Комета 3I/ATLAS, ставшая третьим подтвержденным межзвездным объектом в Солнечной системе, привлекла внимание астрономов мощными газовыми выбросами. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, она ежесекундно выделяет около 940 триллионов молекул углекислого газа.

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Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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