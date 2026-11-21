Президент подчеркивает, что армия без Альянса потребует значительно большего объема ресурсов.

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От чего зависит вступление Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

Членство в НАТО - самая понятная гарантия безопасности для Украины

Украинская армия укрепила бы Альянс

Сроки вступления зависят от того, как завершится война

Полноценное членство в НАТО остается самой надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для Европы. Такую позицию озвучил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, в рамках "Коалиции желающих" тема вступления в Альянс поднималась уже не раз. Он убежден, что Франция и другие партнеры осознают: самый надежный гарант безопасности для Украины - именно членство.

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В то же время президент подчеркивает, что выгоду от такого шага получили бы не только в Киеве.

"И самое очевидное укрепление НАТО - это принять Украину и иметь такую армию, как украинская, среди союзников. Безусловно, это устраивает обе стороны: и Украину, и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Прогнозов относительно того, когда именно Киев может получить приглашение в Альянс, глава государства не дал.

"Будем ли мы в НАТО или нет, потому что всё это зависит от того, когда и как закончится эта война", - отметил глава государства.

Отдельно Зеленский обратил внимание на финансовую сторону вопроса. По его мнению, если Украина останется вне Альянса, государству понадобится значительно больше ресурсов.

"Ну и, безусловно, если говорить с практической точки зрения, это более дешевая модель, потому что отдельная украинская армия без НАТО должна иметь не только миллионную армию, соответствующую авиацию, соответствующую артиллерию и соответствующее количество ракет, но и возможность защищать небо самостоятельно", - подытожил он.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Почему НАТО нуждается в реформировании и переосмыслении

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что Украине необходимо вступление в НАТО и ЕС, ведь это принадлежность к клубу цивилизованных государств.

По его словам, эта принадлежность является признаком того, что страна входит в передовую группу государств - экономически сильных, демократических, правовых и отвечающих всем критериям цивилизованного мира.

Однако он убежден в том, что военно-политический блок НАТО должен измениться и стать другим.

"Потому что НАТО, которое колеблется, сбивать ли ему "шахед" над своей территорией или нет, не работает. Россия это понимает. Вот почему Путин и говорит о том, что готовит нападение на Альянс: он стремится окончательно сломить НАТО, чтобы там начали обсуждать, а не действовать. Такие оборонные альянсы не имеют ценности", - подчеркнул эксперт.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что американская сторона впервые спросила Украину, согласится ли она выйти из Донбасса, если получит членство в НАТО. Конкретного предложения пока нет - Киев обсуждает с партнерами целостный пакет гарантий безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио в закрытых беседах с западными дипломатами дал понять, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, а Кремль не готов к мирному соглашению как минимум до весны 2027 года.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что не видит Украину в НАТО. Он также добавил, что Украина для Америки является партнером, но лишь "в определенном смысле".

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