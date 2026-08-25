Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИД

Прежде всего, нужно будет думать о европеизации НАТО, убежден Владимир Огрызко.

https://glavred.info/ukraine/vstuplenie-ukrainy-v-es-i-nato-trevozhnyy-prognoz-eks-glavy-mid-10791356.html Ссылка скопирована

Владимир Огрызко оценил перспективы вступления Украины в Євросоюз / Главред, УНИАН

Важное из заявлений Огрызко:

НАТО нуждается в реформировании и переосмыслении

Украина вполне может стать страной, определяющей правила новой игры

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос присоединения Украины к ЕС и НАТО.

"Это необходимо, потому что это принадлежность к клубу цивилизованных государств. А эта принадлежность является признаком того, что страна входит в передовую группу государств – экономически сильных, демократических, правовых и отвечающих всем критериям цивилизованного мира", - пояснил он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, на современном этапе НАТО нуждается в реформировании и переосмыслении.

"А нам, прежде всего, нужно будет думать о европеизации НАТО. Учитывая отказ Трампа, который не хочет видеть Европу своим союзником (это его проблемы), Европа получила шанс самоорганизоваться в сфере безопасности и работать по новым правилам. В этом процессе мы будем не "просителем", а той страной, которая будет говорить другим, готовы ли они к вступлению в новую коалицию государств, если они не заботятся о своей обороне, не готовы реагировать на существующие угрозы и т. д. То есть Украина вполне может стать страной, которая будет определять правила новой игры", - считает он.

Собеседник также убежден в том, что военно-политический блок НАТО должен измениться и стать другим.

"Потому что НАТО, которое раздумывает, сбивать ли ему "шахед" над своей территорией или нет, не работает. Россия это понимает. Почему Путин и говорит о том, что готовит нападение на Альянс: он стремится окончательно сломать НАТО, чтобы там начали обсуждать, а не действовать. Такие оборонные альянсы не имеют ценности", - добавил Огрызко.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко:

Вступление Украины в ЕС может оказаться выгодным для соседей

Евроинтеграция Украины способна дать экономический эффект не только самой стране, но и государствам, которые с ней граничат. Такое мнение высказал Денис Кузьмин, эксперт Центра международных исследований при ОНУ имени И. И. Мечникова.

По его оценке, несмотря на критические заявления Будапешта, Венгрия также может получить ощутимые преимущества от присоединения Украины к Европейскому союзу. В частности, расширение единого европейского пространства и углубление экономических связей создадут новые возможности для торговли и сотрудничества.

Кузьмин считает, что для Венгрии интеграция Украины в ЕС, а в перспективе - в Шенгенскую зону и еврозону, будет более выгодным сценарием, чем сохранение страны за пределами Евросоюза.

"Вступление Украины в ЕС станет для Венгрии исключительно положительным фактором", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

Как сообщалось ранее, Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред