Не "клубника" и не "крыжовник": как правильно называть ягоды на украинском языке

В украинском языке нет ни "ежевики", ни "голубики", а привычная многим "красная смородина" имеет совсем другое название.

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Ягоды, Виктор Дяченко / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как правильно на украинском языке называть "клубнику", "голубику" и "чернику"

Чем отличаются лохина и черника

Как правильно называть "ежевику", "крыжовник" и "клюкву"

В украинском языке есть немало названий для ягод, однако некоторые из них в повседневной речи часто заменяют кальками или словами, заимствованными из русского. Из-за этого можно услышать "клубника", "голубика", "черника", "ежевика" или "крыжовник".

Главред рассказывает, как правильно называть популярные ягоды на украинском языке.

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Как правильно называть ягоды на украинском

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко в TikTok объяснил, как правильно называть популярные ягоды на украинском языке. По его словам, "клубника" на украинском языке - это полуница, хотя с точки зрения ботаники это культурное растение называется садовая земляника.

"Вы, без меня, знаете, что в Украине не растет никакая клубника. А что, если я вам скажу, что и полуница - это тоже неправильное название?", - сказал Дяченко.

Он пояснил, что в быту крупные садовые плоды принято называть клубникой, тогда как мелкие лесные - земляникой.

Дяченко также обратил внимание на интересный факт: с точки зрения ботаники клубника не является ягодой, а относится к ложным плодам, на поверхности которых расположены орешки. Происхождение самого названия "полуница", по его объяснению, связывают с древнеукраинским словом, означающим "гореть".

Смотрите видео с объяснением того, как правильно называть ягоды на украинском языке:

Как называть красную смородину

Отдельной языковой ловушкой является словосочетание "красная смородина". По словам Дяченко, смородиной в украинском языке называют именно чёрную ягоду. Её название связано со словом "сморид" - сильным запахом, которым обладают кусты и листья растения.

Зато красные или белые ягоды, растущие гроздьями, на украинском языке называют "поричками". Поэтому вместо "красная смородина" уместно говорить "красные порички", а вместо "белая смородина" - "белые порички".

Как назвать "ежевику" на украинском

Русское название "ежевика" Дяченко называет калькой. На украинском языке эта черная кисло-сладкая ягода - ожина. Ее название связывают со словом "еж". Поэтому в литературном украинском языке следует говорить именно "ожина", а не "ежевика".

В чём разница между лохиной и черникой

Часто путают также лохину и чернику. Дяченко объяснил, что русская "голубика" на украинском языке - это лохина.

Лохина обычно крупнее, светлее, а её мякоть внутри имеет зеленоватый оттенок. Зато русская "черника" на украинском языке - это чорниця. Она мельче и темнее, а ее сок оставляет характерные темные следы на руках и языке.

Как на украинском будет "крыжовник"

Еще одно распространенное название, которое часто переводят неправильно, - "крижовник". На украинском языке эта ягода называется агрус.

Согласно объяснению Дяченко, слово имеет итальянское происхождение и связано со значением "незрелый" или "кислый виноград". Поэтому в украинском языке правильно говорить именно "агрус".

Как называется "клюква" на украинском

Болотную кислую ягоду, которую по-русски называют "клюква", на украинском правильно называть "журавлина". По словам Дяченко, такое название связано с местом произрастания растения - болотами, где водятся журавли.

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часи" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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