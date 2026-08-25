Когда выкапывать свеклу, чтобы она хорошо хранилась: назван главный признак спелости

Чтобы свекла не переросла и хорошо хранилась зимой, важно вовремя определить момент для её выкопки.

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Когда выкопать свеклу в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда выкопать свеклу в 2026 году

Как понять, что свекла созрела

Своевременная уборка свеклы имеет не меньшее значение, чем правильный уход за ней в течение лета. Чтобы урожай был качественным и хорошо хранился зимой, важно ориентироваться не только на календарь или погодные условия, но и на сами грядки.

Главред расскажет, какой признак безошибочно подскажет, что свекла готова к уборке.

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Когда выкапывать свеклу в 2026 году

Самый точный показатель - диаметр свеклы. Верхняя часть корнеплода обычно хорошо видна над землей, поэтому оценить его размер можно даже без выкапывания. Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании RHS советуют ориентироваться на свеклу диаметром 4–7 см. Именно такие корнеплоды обладают лучшим вкусом и нежной текстурой. Если свекла перерастает, она постепенно становится более грубой и волокнистой.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

В среднем свекла созревает через 60–80 дней после посева, но конкретные сроки зависят от сорта. Ранние сорта созревают быстрее, поздние - требуют больше времени. Осеннюю свеклу, которую планируете заготовить на хранение, можно оставлять в земле дольше, пока держится тёплая погода. В то же время ждать сильных заморозков не стоит: даже несколько градусов тепла - сигнал внимательнее следить за прогнозом и готовиться к сбору.

Подготовка к сбору

За несколько дней до уборки свеклу лучше не поливать, особенно если почва и так влажная. Рекомендуем дождаться сухой погоды - тогда земля легко осыпается с корнеплодов. Выкапывать следует осторожно, поддевая землю вилами или лопатой на расстоянии от корня, чтобы не повредить кожуру.

Что делать после сбора

Боть нужно убрать сразу, ведь она продолжает испарять влагу. Листья нужно срезать или скрутить, оставляя 2–2,5 см черешков. Землю с корнеплодов следует аккуратно стряхнуть или обтереть, не повреждая поверхность. Центральный корень специально укорачивать не нужно - чем меньше повреждений, тем дольше будет храниться свекла. Для зимнего хранения отбирают только здоровые, целые экземпляры без трещин, порезов или признаков гнили.

Смотрите видео о том, когда выкапывать свеклу в 2026 году:

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Об источнике: Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) Королевское садоводческое общество Великобритании (Royal Horticultural Society, RHS) - это ведущая благотворительная организация, основанная в 1804 году, которая популяризирует садоводство, проводит престижные цветочные выставки (в частности, Chelsea Flower Show), содержит пять крупных садов и развивает научные исследования в сфере растениеводства. Её цель - помогать людям и растениям расти, распространять знания о садоводстве и поддерживать устойчивое развитие, оставаясь главным авторитетом в этой области в Великобритании и мире.

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