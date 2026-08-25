Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

Дарья Пшеничник
25 августа 2026, 15:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Средства потратили досрочно из-за блокирования Венгрией займа ЕС, и теперь под вопросом не только закупка вооружения, но и выплаты военным и семьям погибших.
Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине
Украине не хватает 23 миллиарда евро на оборону / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Главное из новостей:

видео дня
  • Украина осталась без 23 млрд евро на оборону
  • 6,8–8,5 млрд нужны уже в январе 2027 года
  • Новый транш ЕС покроет расходы на ПВО, боеприпасы и радары

У Украины нет 23 млрд евро на оборонные нужды - именно такой разрыв образовался из-за задержки финансовой поддержки западных партнеров, и средства закончатся уже через два месяца, сообщает Politico.

Речь идет не только об вооружении и средствах противовоздушной обороны. Эта сумма также покрывает денежное довольствие военнослужащих, выплаты семьям погибших и поставки по контракту, которые должны поступить в начале 2027 года.

Разрыв возник после того, как Министерство обороны досрочно использовало ресурсы, заложенные на второе полугодие. Ключевая причина такого сдвига - Венгрия в начале этого года заблокировала предоставление ЕС кредита на 90 млрд евро, и Киеву пришлось заранее покрывать неотложные нужды фронта.

Досрочно оплаченные закупки касались прежде всего дронных программ: волоконно-оптических беспилотников, ударных дронов средней дальности и перехватчиков. Эти 23 млрд евро добавляются к примерно 30 млрд, которые Европа уже пообещала Украине в этом году в рамках той же кредитной программы на 90 млрд, отмечает издание.

Брюссель отреагировал траншем на 6,1 млрд евро

Часть запроса Киева Европейская комиссия удовлетворила в понедельник, одобрив новые оборонные закупки на 6,1 млрд евро. Это последний транш из кредитного пакета ЕС на 90 млрд евро.

Деньги будут направлены на ракеты для противовоздушной обороны и боеприпасы, а также на радиолокационные станции - всё это входит в перечень самых насущных потребностей украинской армии.

Что необходимо на январь 2027 года

Отдельный блок требований касается не текущих боевых действий, а самой возможности войти в следующий год без перебоев в поставках. По словам президента Владимира Зеленского, для "нормального старта" следующего года требуется от 6,8 до 8,5 млрд евро, и эти средства должны поступить заранее - чтобы оплатить вооружение и другие поставки уже в январе.

Наибольшая же часть дефицита не имеет никакого отношения к вооружению. Еще около 17 млрд евро Украина должна найти на денежное обеспечение военных, выплаты семьям погибших солдат и другие сопутствующие расходы.

Зеленский о необходимых Украине средствах

Президент Владимир Зеленский на саммите Северо-Балтийской восьмерки в Киеве заявил, что Украине срочно необходимо найти 8–10 млрд долларов для обеспечения армии вооружением и защиты гражданского населения средствами ПВО уже в январе–феврале 2027 года. Он подчеркнул, что дефицит средств является критическим и без их привлечения невозможно гарантировать надлежащую оборону в ближайшие месяцы.

По словам президента, в целом на последние четыре месяца года необходимо около 20 млрд долларов. Одним из вариантов покрытия этого дефицита может стать использование замороженных активов РФ. Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать как в двустороннем формате с партнерами, так и над получением второго транша в размере 90 млрд, привлекая к обсуждению вопроса об активах даже страны за пределами ЕС.

помощь США, инфографика
Помощь США / Инфографика: Главред

Ранее в Financial Times сообщали, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot настолько сократились, что во время отдельных массированных атак российские баллистические ракеты оставались без противодействия.

Напомним, "Главред" писал, что Греция не готова передавать Украине свои советские комплексы С-300 и более сотни перехватчиков к ним - и это лишает Киев одного из самых быстрых способов компенсировать дефицит ракет для Patriot.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине военная помощь оборонный бюджет
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:03Экономика
РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:54Украина
РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

15:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Магнитная буря уровня G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Магнитная буря уровня G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Последние новости

16:03

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:01

Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026Видео

15:54

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:36

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делаютВидео

15:27

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
15:27

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

15:21

Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

15:16

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы

14:58

Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно

Реклама
14:55

В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

14:42

Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасностьВидео

14:38

Раздутая путинистка Кудрявцева удивила своим постаревшим видом

14:30

В Украине будет бушевать непогода: куда надвигаются грозы и дожди

14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

14:04

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

13:58

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:49

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

13:48

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

13:42

"Каленюк так боролась с коррупцией, что стала российской пропагандисткой: её уже репостят у Путина", — блогер

13:37

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Реклама
13:37

Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

13:34

Гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов: когда будут деньги, а когда - переездВидео

13:29

Помидоры будут плодоносить до первых заморозков: как защитить урожай от клопов

13:22

Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка

13:11

Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожайВидео

12:47

Варум расплакалась на сцене за временами до войны: что она увиделаВидео

12:47

Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

12:44

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в домеВидео

12:38

Кофейная гуща как удобрение: каким именно цветам она действительно помогаетВидео

12:33

Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи

12:26

Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США — чем он занимается

12:18

Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

12:06

Лидер и основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк произнес молитву о Божьей защите Украины на Национальном молитвенном завтраке

11:58

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

11:50

Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцовВидео

11:45

У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

11:44

Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз

11:35

Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествиеВидео

11:33

Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелениВидео

11:26

Китайский гороскоп на завтра, 26 августа: Лошадям - уязвимость, Кроликам - лень

Реклама
11:05

Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат

10:56

Гороскоп на завтра, 26 августа: Ракам — облегчение, Водолеям — прибыль

10:56

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

10:46

Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

10:43

После войны Украина станет ключевым игроком Европы: дипломат назвал козыри КиеваВидео

10:42

"Косит под Шакиру, но еле двигается": Ани Лорак опозорилась на сценеВидео

10:19

Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

10:19

Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

09:45

Как отмыть противень от устаревшего жира и нагара: простой трюк с фольгой

09:43

"Самая красивая в мире": София Ротару восхитила свежим фото из Киева

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять