Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

Средства потратили досрочно из-за блокирования Венгрией займа ЕС, и теперь под вопросом не только закупка вооружения, но и выплаты военным и семьям погибших.

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Украине не хватает 23 миллиарда евро на оборону / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

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Украина осталась без 23 млрд евро на оборону

6,8–8,5 млрд нужны уже в январе 2027 года

Новый транш ЕС покроет расходы на ПВО, боеприпасы и радары

У Украины нет 23 млрд евро на оборонные нужды - именно такой разрыв образовался из-за задержки финансовой поддержки западных партнеров, и средства закончатся уже через два месяца, сообщает Politico.

Речь идет не только об вооружении и средствах противовоздушной обороны. Эта сумма также покрывает денежное довольствие военнослужащих, выплаты семьям погибших и поставки по контракту, которые должны поступить в начале 2027 года.

Разрыв возник после того, как Министерство обороны досрочно использовало ресурсы, заложенные на второе полугодие. Ключевая причина такого сдвига - Венгрия в начале этого года заблокировала предоставление ЕС кредита на 90 млрд евро, и Киеву пришлось заранее покрывать неотложные нужды фронта.

Досрочно оплаченные закупки касались прежде всего дронных программ: волоконно-оптических беспилотников, ударных дронов средней дальности и перехватчиков. Эти 23 млрд евро добавляются к примерно 30 млрд, которые Европа уже пообещала Украине в этом году в рамках той же кредитной программы на 90 млрд, отмечает издание.

Брюссель отреагировал траншем на 6,1 млрд евро

Часть запроса Киева Европейская комиссия удовлетворила в понедельник, одобрив новые оборонные закупки на 6,1 млрд евро. Это последний транш из кредитного пакета ЕС на 90 млрд евро.

Деньги будут направлены на ракеты для противовоздушной обороны и боеприпасы, а также на радиолокационные станции - всё это входит в перечень самых насущных потребностей украинской армии.

Что необходимо на январь 2027 года

Отдельный блок требований касается не текущих боевых действий, а самой возможности войти в следующий год без перебоев в поставках. По словам президента Владимира Зеленского, для "нормального старта" следующего года требуется от 6,8 до 8,5 млрд евро, и эти средства должны поступить заранее - чтобы оплатить вооружение и другие поставки уже в январе.

Наибольшая же часть дефицита не имеет никакого отношения к вооружению. Еще около 17 млрд евро Украина должна найти на денежное обеспечение военных, выплаты семьям погибших солдат и другие сопутствующие расходы.

Зеленский о необходимых Украине средствах

Президент Владимир Зеленский на саммите Северо-Балтийской восьмерки в Киеве заявил, что Украине срочно необходимо найти 8–10 млрд долларов для обеспечения армии вооружением и защиты гражданского населения средствами ПВО уже в январе–феврале 2027 года. Он подчеркнул, что дефицит средств является критическим и без их привлечения невозможно гарантировать надлежащую оборону в ближайшие месяцы.

По словам президента, в целом на последние четыре месяца года необходимо около 20 млрд долларов. Одним из вариантов покрытия этого дефицита может стать использование замороженных активов РФ. Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать как в двустороннем формате с партнерами, так и над получением второго транша в размере 90 млрд, привлекая к обсуждению вопроса об активах даже страны за пределами ЕС.

Помощь США / Инфографика: Главред

Ранее в Financial Times сообщали, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot настолько сократились, что во время отдельных массированных атак российские баллистические ракеты оставались без противодействия.

Напомним, "Главред" писал, что Греция не готова передавать Украине свои советские комплексы С-300 и более сотни перехватчиков к ним - и это лишает Киев одного из самых быстрых способов компенсировать дефицит ракет для Patriot.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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