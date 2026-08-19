Могли бы восполнить нехватку Patriot: какая из стран не готова отдать старые ракеты С-300

До получения Patriot Украина в значительной степени полагалась именно на С-300.

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Украина пытается восполнить нехватку ракет для Patriot старыми С-300 / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Украина ищет ракеты для С-300 на фоне дефицита Patriot

У Греции есть две системы С-300ПМУ-1 и 175 ракет, но передавать их она не хочет

Новые украинские перехватчики ожидаются ближе к концу 2026 года

Греция не готова передать Украине свои советские комплексы С-300 и более сотни ракет к ним - и это закрывает для Киева один из самых быстрых способов компенсировать дефицит ракет для Patriot. Параллельно Украина работает над модернизацией имеющихся С-300 и созданием новых ракет для них, сообщает Forbes.

Острота вопроса связана с длительной российской воздушной кампанией и исчерпанием запасов самых дорогих перехватчиков. По данным CNN, один из украинских комплексов Patriot не работал десять недель именно из-за критически низкого боезапаса.

Ситуация с ударными беспилотниками для украинской ПВО выглядит значительно лучше, чем с баллистическими ракетами. Поэтому Киев ищет альтернативные решения для защиты городов и критической инфраструктуры, в частности, возвращение в строй техники советского производства.

О совместной украинско-американской работе над модернизацией ракет для С-300 или созданием их более новой версии ранее говорил полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон. По его оценке, система может выйти на рабочее состояние ближе к концу 2026 года, однако масштабы выпуска останутся скромными - примерно 100–200 ракет ежегодно.

До появления Patriot именно С-300 были основой украинской противоракетной обороны. Еще в 2022 году тогдашний министр обороны Алексей Резников признавал ключевую проблему этих комплексов: они эффективны, но боеприпасы к ним в Украине не производятся, поэтому приходится расходовать то, что есть.

Почему Афины держатся за советские комплексы

Самый очевидный источник пополнения - греческий арсенал. В конце 1990-х Афины получили две системы С-300ПМУ-1 и 175 ракет 5В55У, которые изначально заказывал Кипр, но поставки сорвал кризис в отношениях с Турцией. Комплексы до сих пор находятся на боевом дежурстве в греческой ПВО.

Теоретически этот запас мог бы дать Украине несколько лет времени до выхода собственного производства на необходимые объемы. Практическое препятствие - региональный баланс сил: Греция рассматривает эти системы как элемент сдерживания Турции и не пойдет на их передачу без равноценной замены.

В июле правительство одобрило финансирование в размере до 4 миллиардов долларов на многоуровневую систему противовоздушной обороны "Щит Ахилла", основу которой должны составить израильские комплексы - от средств противодействия дронам до противоракетных решений. Однако, по оценке греческого аналитика Джорджа Цогопулоса, на полную замену российской техники Афинам потребуется время.

Политика важнее техники

Второй барьер лежит за пределами военной сферы. Цогопулос обращает внимание на то, что после нескольких спорных эпизодов двусторонний диалог между Афинами и Киевом стал более прохладным - среди них майский случай, когда греческая сторона обнаружила украинский морской беспилотник у острова Лефкада.

Отдельный фактор - ожидаемая реакция Москвы на передачу стратегического вооружения. Ранее российская сторона заявляла, что Греция якобы должна получить её разрешение на передачу комплексов третьей стороне; Афины, как член НАТО, такие претензии на контроль над собственным арсеналом не признают.

Технический обходной путь, по словам Цогопулоса, существует: комплексы можно было бы передать через посредничество США или Норвегии. Политическая цена такого решения для Греции от изменения схемы не уменьшится.

Сколько систем Patriot нужно Украине

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан подчеркнул, что системы Patriot не перехватывают все ракеты, но главная проблема не в этом.

По его словам, системы Patriot сегодня размещены в Украине лишь в нескольких местах, и их катастрофически не хватает.

"Территория Украины - 600 тысяч квадратных километров. Сейчас примерно 100 тысяч оккупированы, 500 тысяч - не оккупированы. Чтобы покрыть эти 500 тысяч квадратных километров, нужно как минимум 500 (!) Patriot. А у нас даже десятка нет", - подчеркнул он.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.

Президент США Дональд Трамп ранее уклонился от прямого ответа на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет и дополнительных батарей Patriot, объяснив нехватку вооружения решениями предыдущей администрации.

Член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина обсуждают возможность передачи технологий для производства ракет к системам Patriot. Он подчеркнул, что переговоры о лицензионном производстве в Украине перехватчиков Patriot продолжаются.

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Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. В совокупности эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель авторов", в которой обширная сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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