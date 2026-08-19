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Взрывы в Запорожье: на рассвете РФ атаковала КАБом частный сектор

Анна Ярославская
19 августа 2026, 06:45
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Из-за обстрела Запорожья авиабомбами возник масштабный пожар.
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

О чем сообщил Иван Федоров:

  • Утром авиабомба ударила по Запорожью
  • Повреждены жилые дома и постройки
  • Информация о человеке под завалами не подтвердилась

На рассвете 19 августа российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в одном из районов Запорожья. О последствиях российской атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, из-за российской управляемой авиабомбы загорелись и повреждены частные дома в одном из районов города.

видео дня

"Возник пожар, взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки неподалеку", - написал он в Telegram.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Сначала Федоров сообщал, что под завалами может находиться человек. Позже он уточнил, что эта информация не подтвердилась.

Возник пожар, взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки неподалеку.

  • Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026
    Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026
    Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026
    Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026
    Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026
    Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026
    Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026
    Последствия российской атаки в Запорожье 19 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Запорожье - новости

Как писал Главред, один человек погиб и шестеро пострадали в результате атаки вражеского беспилотника на Запорожье вечером 18 августа. Один человек погиб, ещё шесть – ранены. Были повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.

В ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.

Как рассказал президент Зеленский, город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами. Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды".

РФ готовит массированный удар: что известно

Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщил 18 августа военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

По его словам, предупреждение от разведывательного сообщества США украинские власти получили около 16:35. В то же время оценка накопленных Россией средств поражения, по его данным, остается прежней - около 30 ракет.

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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