Взрывы в Запорожье: на рассвете РФ атаковала КАБом частный сектор

Из-за обстрела Запорожья авиабомбами возник масштабный пожар.

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Последствия атаки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

О чем сообщил Иван Федоров:

Утром авиабомба ударила по Запорожью

Повреждены жилые дома и постройки

Информация о человеке под завалами не подтвердилась

На рассвете 19 августа российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в одном из районов Запорожья. О последствиях российской атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, из-за российской управляемой авиабомбы загорелись и повреждены частные дома в одном из районов города.

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"Возник пожар, взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки неподалеку", - написал он в Telegram.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Сначала Федоров сообщал, что под завалами может находиться человек. Позже он уточнил, что эта информация не подтвердилась.

Возник пожар, взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки неподалеку.

Атаки РФ на Запорожье - новости

Как писал Главред, один человек погиб и шестеро пострадали в результате атаки вражеского беспилотника на Запорожье вечером 18 августа. Один человек погиб, ещё шесть – ранены. Были повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.

В ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.

Как рассказал президент Зеленский, город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами. Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды".

РФ готовит массированный удар: что известно

Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщил 18 августа военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

По его словам, предупреждение от разведывательного сообщества США украинские власти получили около 16:35. В то же время оценка накопленных Россией средств поражения, по его данным, остается прежней - около 30 ракет.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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