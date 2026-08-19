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РФ ударила дронами по Запорожью, есть погибший и много раненых

Алексей Тесля
19 августа 2026, 02:01
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В результате удара РФ повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.
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РФ нанесла удар по Запорожью / t.me/ivan_fedorov_zp

Главное:

  • Один человек погиб и шестеро пострадали в результате удара по Запорожью
  • Российские беспилотники нанесли удар по областному центру

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате атаки вражеского беспилотника на Запорожье, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб, ещё шесть – ранены в результате вражеской атаки на Запорожье", – написал он в Telegram.

видео дня

Федоров отметил, что российские беспилотники нанесли удар по областному центру. Повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.

  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью t.me/ivan_fedorov_zp

Эксперт предупредил о возможном расширении зоны ударов РФ

Россия работает над увеличением дальности применения FPV-дронов, что потенциально может расширить территорию, находящуюся под угрозой атак. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, одним из способов решения этой задачи могут стать ретрансляторы сигнала. Такие устройства позволяют поддерживать связь с беспилотником на большем расстоянии и теоретически дают возможность использовать FPV-дроны дальше от линии фронта.

Если технология получит широкое применение, зона риска может распространиться далеко за пределы прифронтовых районов. В числе городов, которые в перспективе могут оказаться в зоне досягаемости, эксперт назвал Киев и Днепр.

При этом Жданов считает, что России для масштабирования такой системы потребуется значительно увеличить производство беспилотников и подготовить больше операторов. Поэтому реальная эффективность технологии будет зависеть не только от технических возможностей, но и от производственных ресурсов РФ.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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