Удар РФ по полигону на Киевщине: в Воздушных силах раскрыли подробности вражеской атаки

Пресс-секретарь Воздушных сил сообщил, что враг применил по Киевской области "скоростную баллистику" с северного направления.

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Как Россия нанесла удар по Киевской области / Коллаж Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/yuriy.ignat

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Россия нанесла удар по Киевской области тремя ракетами

Одну баллистическую ракету сбила ПВО

Еще две ракеты "Оникс" не достигли целей

Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО. В то же время в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, правоохранительные органы должны выяснить обстоятельства организации мероприятия в Киевской области, ведь правила безопасности в условиях войны игнорировать нельзя.

"В ВСУ давно запрещено проведение публичных мероприятий, больших собраний, скоплений людей, потому что это вопрос безопасности. Украина находится в состоянии войны, и соблюдать эти требования нужно в любое время - днем или ночью, а мероприятия планировать в соответствии с требованиями безопасности", - подчеркнул Игнат.

Три ракеты вместо десяти

В соцсетях и Telegram-каналах после удара распространялась информация о десятке ракет, выпущенных по региону, однако представитель Воздушных сил опроверг эту цифру.

По его словам, противник применил по Киевской области высокоскоростные баллистические ракеты с северного направления - три ракеты, одну из которых перехватила ПВО, а два попадания зафиксировали на местах.

"А потом они ещё и добавили ракеты "Оникс" по югу. Не достигли целей, но всё же атака была", - отметил Игнат.

Угроза сохраняется

Игнат предупредил, что атака 22 июля - не последняя, поскольку Россия уже накопила ракетный арсенал для следующих ударов.

По его словам, в ближайшие дни украинцам нужно максимально оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь баллистика - это "очень быстро и опасно".

Удары РФ по Киевской области - последние новости

Как сообщал Главред, днем 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву и Киевской области. В столице раздалась серия взрывов, работали силы ПВО. По данным Воздушных сил, ракеты летели с севера.

В ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву с применением баллистического оружия. В результате атаки есть погибшие.

За несколько дней до этого, в ночь на 14 июля, оккупанты также атаковали столицу баллистическими ракетами с северного направления. Тогда в Киеве зафиксировали пожары в Голосеевском и Дарницком районах, однако обошлось без погибших и пострадавших.

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Об персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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