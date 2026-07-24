Удар РФ по полигону на Киевщине: в Воздушных силах раскрыли подробности вражеской атаки

Главное из новости:
- Россия нанесла удар по Киевской области тремя ракетами
- Одну баллистическую ракету сбила ПВО
- Еще две ракеты "Оникс" не достигли целей
Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО. В то же время в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По словам Игната, правоохранительные органы должны выяснить обстоятельства организации мероприятия в Киевской области, ведь правила безопасности в условиях войны игнорировать нельзя.
"В ВСУ давно запрещено проведение публичных мероприятий, больших собраний, скоплений людей, потому что это вопрос безопасности. Украина находится в состоянии войны, и соблюдать эти требования нужно в любое время - днем или ночью, а мероприятия планировать в соответствии с требованиями безопасности", - подчеркнул Игнат.
Три ракеты вместо десяти
В соцсетях и Telegram-каналах после удара распространялась информация о десятке ракет, выпущенных по региону, однако представитель Воздушных сил опроверг эту цифру.
По его словам, противник применил по Киевской области высокоскоростные баллистические ракеты с северного направления - три ракеты, одну из которых перехватила ПВО, а два попадания зафиксировали на местах.
"А потом они ещё и добавили ракеты "Оникс" по югу. Не достигли целей, но всё же атака была", - отметил Игнат.
Угроза сохраняется
Игнат предупредил, что атака 22 июля - не последняя, поскольку Россия уже накопила ракетный арсенал для следующих ударов.
По его словам, в ближайшие дни украинцам нужно максимально оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь баллистика - это "очень быстро и опасно".
Удары РФ по Киевской области - последние новости
Как сообщал Главред, днем 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву и Киевской области. В столице раздалась серия взрывов, работали силы ПВО. По данным Воздушных сил, ракеты летели с севера.
В ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву с применением баллистического оружия. В результате атаки есть погибшие.
За несколько дней до этого, в ночь на 14 июля, оккупанты также атаковали столицу баллистическими ракетами с северного направления. Тогда в Киеве зафиксировали пожары в Голосеевском и Дарницком районах, однако обошлось без погибших и пострадавших.
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Об персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
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