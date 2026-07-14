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РФ ударила баллистикой по Киеву: где вспыхнули пожары и каковы последствия

Анна Ярославская
14 июля 2026, 07:48
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Обломки рухнули возле жилых домов, горели склады и авто. Взрывная волна повредила школу.
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев - детали от ГосЧС / Коллаж: Главред, фото: telegram.me/dsns_kyiv

Главное:

  • Ночной удар по Киеву привел к пожарам в двух районах
  • Спасатели оперативно потушили склад и автомобили
  • Обломки повредили здание местной школы-интерната

В ночь на 14 июля российская оккупационная армия атаковала Киев. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. О последствиях ночной атаки рассказали в ГосЧС.

По данным спасателей, в Голосеевском районе в результате попадания горело складское помещение. Пожар ликвидирован.

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В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили. Пожар ликвидирован.

На другой локации обнаружены воронки, повреждены остекления окон главного корпуса, а также во вспомогательном здании на территории одной из школ-интерната.

Еще по двум адресам зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома и частный дом. Обошлось без пожаров.

К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 14 июля Фото: ГосЧС

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы. Армия страны-агрессора РФ атаковала столицу баллистическими ракетами с северного направления. В результате удара РФ в Киеве были зафиксированы пожары.

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.

Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет.

Удар РФ по Киеву полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Киевской области под удар попали шесть районов. В Бориспольском районе поврежден автосалон Porshe. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

ПВО Украины пропускает 92% баллистики

Как сообщает испанское издание El País, во время двух масштабных атак на Киев, состоявшихся 2 и 6 июля, из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли своих целей. Таким образом, эффективность российских ударов превысила 92%. В частности, в ходе атаки 6 июля украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.

Сохраняющийся дефицит средств противоракетной обороны остается одной из ключевых проблем украинской системы ПВО, особенно в условиях продолжающихся ударов баллистическими ракетами.

"Опрошенные эксперты считают, что этот недостаток невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе, особенно из-за трудностей с приобретением американской системы ПВО Patriot, основного средства противодействия баллистическим ракетам", - говорится в статье.

Киев прежде всего заинтересован в вариантах PAC-2 и PAC-3. Каждый перехватчик PAC-3, которые считаются наиболее подходящими для перехвата баллистических ракет, стоит около 4 миллионов долларов, а полная пусковая батарея оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Помимо стоимости, проблемой является также высокий мировой спрос на эти системы.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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