РФ ударила баллистикой по Киеву: где вспыхнули пожары и каковы последствия

Обломки рухнули возле жилых домов, горели склады и авто. Взрывная волна повредила школу.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-ballistikoy-po-kievu-gde-vspyhnuli-pozhary-i-kakovy-posledstviya-10780406.html Ссылка скопирована

Последствия атаки на Киев - детали от ГосЧС / Коллаж: Главред, фото: telegram.me/dsns_kyiv

Главное:

Ночной удар по Киеву привел к пожарам в двух районах

Спасатели оперативно потушили склад и автомобили

Обломки повредили здание местной школы-интерната

В ночь на 14 июля российская оккупационная армия атаковала Киев. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. О последствиях ночной атаки рассказали в ГосЧС.

По данным спасателей, в Голосеевском районе в результате попадания горело складское помещение. Пожар ликвидирован.

видео дня

В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили. Пожар ликвидирован.

На другой локации обнаружены воронки, повреждены остекления окон главного корпуса, а также во вспомогательном здании на территории одной из школ-интерната.

Еще по двум адресам зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома и частный дом. Обошлось без пожаров.

К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы. Армия страны-агрессора РФ атаковала столицу баллистическими ракетами с северного направления. В результате удара РФ в Киеве были зафиксированы пожары.

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.

Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет.

Удар РФ по Киеву полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Киевской области под удар попали шесть районов. В Бориспольском районе поврежден автосалон Porshe. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.

Откуда РФ запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

ПВО Украины пропускает 92% баллистики

Как сообщает испанское издание El País, во время двух масштабных атак на Киев, состоявшихся 2 и 6 июля, из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли своих целей. Таким образом, эффективность российских ударов превысила 92%. В частности, в ходе атаки 6 июля украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.

Сохраняющийся дефицит средств противоракетной обороны остается одной из ключевых проблем украинской системы ПВО, особенно в условиях продолжающихся ударов баллистическими ракетами.

"Опрошенные эксперты считают, что этот недостаток невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе, особенно из-за трудностей с приобретением американской системы ПВО Patriot, основного средства противодействия баллистическим ракетам", - говорится в статье.

Киев прежде всего заинтересован в вариантах PAC-2 и PAC-3. Каждый перехватчик PAC-3, которые считаются наиболее подходящими для перехвата баллистических ракет, стоит около 4 миллионов долларов, а полная пусковая батарея оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Помимо стоимости, проблемой является также высокий мировой спрос на эти системы.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред