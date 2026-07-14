РФ ударила баллистикой по Киеву: где вспыхнули пожары и каковы последствия

Главное:
- Ночной удар по Киеву привел к пожарам в двух районах
- Спасатели оперативно потушили склад и автомобили
- Обломки повредили здание местной школы-интерната
В ночь на 14 июля российская оккупационная армия атаковала Киев. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. О последствиях ночной атаки рассказали в ГосЧС.
По данным спасателей, в Голосеевском районе в результате попадания горело складское помещение. Пожар ликвидирован.
В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили. Пожар ликвидирован.
На другой локации обнаружены воронки, повреждены остекления окон главного корпуса, а также во вспомогательном здании на территории одной из школ-интерната.
Еще по двум адресам зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома и частный дом. Обошлось без пожаров.
К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.
Атаки РФ на Киев - новости
Как писал Главред, в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы. Армия страны-агрессора РФ атаковала столицу баллистическими ракетами с северного направления. В результате удара РФ в Киеве были зафиксированы пожары.
Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.
Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.
В ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет.
Удар РФ по Киеву полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В Киевской области под удар попали шесть районов. В Бориспольском районе поврежден автосалон Porshe. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.
ПВО Украины пропускает 92% баллистики
Как сообщает испанское издание El País, во время двух масштабных атак на Киев, состоявшихся 2 и 6 июля, из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли своих целей. Таким образом, эффективность российских ударов превысила 92%. В частности, в ходе атаки 6 июля украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.
Сохраняющийся дефицит средств противоракетной обороны остается одной из ключевых проблем украинской системы ПВО, особенно в условиях продолжающихся ударов баллистическими ракетами.
"Опрошенные эксперты считают, что этот недостаток невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе, особенно из-за трудностей с приобретением американской системы ПВО Patriot, основного средства противодействия баллистическим ракетам", - говорится в статье.
Киев прежде всего заинтересован в вариантах PAC-2 и PAC-3. Каждый перехватчик PAC-3, которые считаются наиболее подходящими для перехвата баллистических ракет, стоит около 4 миллионов долларов, а полная пусковая батарея оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Помимо стоимости, проблемой является также высокий мировой спрос на эти системы.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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