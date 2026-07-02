РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

В воздушном пространстве Украины по-прежнему находятся несколько ударных БпЛА.

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Сколько ракет и дронов сбили силы ПВО / коллаж: Главред, фото: Военная часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

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Россия нанесла комбинированный удар по Украине

ПВО сбила 48 ракет и 476 вражеских беспилотников

Зафиксировано попадания в 33 точках

В ночь на 2 июля российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что основным направлением удара является Киев.

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"Особенность массированной атаки - одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества баллистических и реактивных БпЛА", - говорится в сообщении.

Всего радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 570 средств воздушного нападения. Среди них - 74 ракеты и 496 БпЛА различных типов. В частности:

4 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";

24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

34 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

496 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 524 цели - 48 ракет и 476 беспилотников различных типов:

4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 вражеских БпЛА различных типов.

Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БпЛА в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", - подчеркнули в ведомстве.

Сколько ракет и дронов сбито / фото: t.me/kpszsu

РФ применила сложную тактику для нанесения удара

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что во время массированной атаки враг сделал ставку на максимальную перегрузку украинской системы ПВО в пределах одного города, комбинируя различные типы вооружения в середине основной волны обстрела.

По его словам, по столице было выпущено около 60 ракет различных типов.

"Хотя общее количество не является абсолютной чисто количественной точкой отсчета для всей страны, это, вероятно, один из крупнейших и самых плотных ракетных ударов, нанесенных по одному конкретному городу", - подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удар по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во время массированной атаки на Киев в Дарницком и Святошинском районах из-за падения обломков возникли пожары, а в поврежденных домах оказались заблокированные люди. Также в результате падения обломков сбитых воздушных целей вспыхнул пожар на территории рынка.

Известно, что в больницах столицы находятся трое детей, пострадавших в результате удара РФ. Это пятилетняя девочка и ее годовалый брат, которого сейчас оперируют медики. Также госпитализирована 16-летняя девушка.

Кроме того, последствия вражеской атаки уже ощутимы в пяти районах Киевской области. В частности, в Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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