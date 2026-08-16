Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Вы узнаете:
- Какое средство возвращает шнуркам белоснежность
- Как отмыть грязь с белой подошвы
Белые кеды и кроссовки быстро теряют опрятный вид, особенно летом. Больше всего грязи обычно скапливается на подошве, а белые шнурки могут сереть и желтеть.
Главред узнал, что украинский блогер и клиентокер Марк Любчик в TikTok показал способ, который помогает вернуть обуви чистый вид за считанные минуты.
Как отмыть белые шнурки кроссовок
Для очистки белых шнурков блогер использует кислородный порошок. Кладем шнурки в кастрюлю, засыпаем их кислородным порошком и заливаем водой. Доводим воду до кипения и отставляем.
После очистки шнурки нужно промыть водой. Тиктокер отмечает, что после такой процедуры они уже не нуждаются в дополнительной чистке, их нужно только высушить.
Как очистить белую подошву кроссовок
Для подошвы блогер советует другое средство - меламиновую губку. По его словам, именно она лучше всего помогает справиться с загрязнениями на светлой подошве. Но Марк Любчик отметил, что при её использовании нужно надевать перчатки.
"Смочив холодной водой, вычищаем эту подошву", - говорит блогер.
После этого подошву необходимо промыть водой, чтобы смыть остатки загрязнений, высушить кеды и зашнуровать.
Смотрите видео с лайфхаком:
@marclyubchyk Ни в коем случае не в стиральную машинку! #обувь#чистота#клинтокермарк♬ That Couch Potato Again - Prod. By Rose
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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