Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Для чистки обуви не обязательно использовать специальные средства.

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Как вернуть белоснежность шнуркам и подошве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Какое средство возвращает шнуркам белоснежность

Как отмыть грязь с белой подошвы

Белые кеды и кроссовки быстро теряют опрятный вид, особенно летом. Больше всего грязи обычно скапливается на подошве, а белые шнурки могут сереть и желтеть.

Главред узнал, что украинский блогер и клиентокер Марк Любчик в TikTok показал способ, который помогает вернуть обуви чистый вид за считанные минуты.

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Как отмыть белые шнурки кроссовок

Для очистки белых шнурков блогер использует кислородный порошок. Кладем шнурки в кастрюлю, засыпаем их кислородным порошком и заливаем водой. Доводим воду до кипения и отставляем.

После очистки шнурки нужно промыть водой. Тиктокер отмечает, что после такой процедуры они уже не нуждаются в дополнительной чистке, их нужно только высушить.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Как очистить белую подошву кроссовок

Для подошвы блогер советует другое средство - меламиновую губку. По его словам, именно она лучше всего помогает справиться с загрязнениями на светлой подошве. Но Марк Любчик отметил, что при её использовании нужно надевать перчатки.

"Смочив холодной водой, вычищаем эту подошву", - говорит блогер.

После этого подошву необходимо промыть водой, чтобы смыть остатки загрязнений, высушить кеды и зашнуровать.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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