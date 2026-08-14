Людей призвали насыпать соль в кроссовки: результат будет уже за одну ночь

Недорогое средство из кухни помогает бороться с потом, грибком и затхлым запахом внутри ботинок и кроссовок.

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Как избавиться от неприятного запаха в обуви за одну ночь / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какое средство впитывает влагу и сушит обувь за ночь

Подходит ли метод для ежедневного использования

Летом из-за пота и бактерий, которые быстро размножаются в теплой и влажной среде, обувь начинает неприятно пахнуть. Эта проблема обостряется, когда человек много ходит или занимается спортом.

Главред решил разобраться, как убрать неприятный запах из обуви без стирки.

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Что может устранить неприятный запах из обуви

Автор канала "Советы для дома" на YouTube рассказала, что простая поваренная соль способна заменить специализированные средства по уходу за обувью, устраняя влагу, неприятный запах и благоприятную среду для грибка.

По ее словам, достаточно насыпать несколько ложек соли внутрь ботинка или кроссовка и равномерно распределить ее по всей поверхности.

Проблема возникает прежде всего у тех, кто носит закрытую обувь в течение длительного времени или активно тренируется. Ноги потеют, влага скапливается внутри, а это создает условия для размножения бактерий и грибка.

"Соль прекрасно впитывает влагу, поэтому если вы попали под дождь, были в спортзале, носили закрытую обувь в жару, и она стала влажной внутри, насыпьте в нее немного соли и оставьте на ночь. Утром обувь будет сухой и свежей", - подчеркнула она.

Женщина также отметила, что соль дополнительно вытягивает из обуви излишек влаги вместе с бактериями, которые как раз и вызывают стойкий неприятный запах.

Помогает ли соль от грибка в обуви

Помимо борьбы с влагой и запахом, у средства есть еще одна функция, связанная со здоровьем ног. Речь идет о профилактике грибковых заболеваний, которые часто возникают именно из-за влажной среды внутри обуви.

"Кроме того, соль помогает бороться с грибком, поскольку создает неблагоприятную среду для его развития", - говорит автор канала.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Сколько времени нужно держать соль в обуви

Время воздействия средства зависит от частоты ношения конкретной пары обуви. Для повседневных кроссовок или ботинок цикл использования короче, чем для тех, которые надевают реже.

"Вечером засыпьте соль, а утром вытряхните ее из обуви и можете ее надеть. Если вы носите ботинки или кроссовки не каждый день, то смело оставляйте соль в обуви на 2–3 дня", - подчеркнула женщина.

Как быстро убрать неприятный запах из обуви – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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