Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

От прохладных ночей до жары в +35: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине

Анна Ярославская
14 августа 2026, 10:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в субботу и воскресенье и где столбики термометров поднимутся выше всего.
Погода, жара
Антициклон принесёт в Украину жаркие выходные без осадков / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Жара усилится, но ночи будут прохладными
  • Погода будт малооблачной и без дождей по всей стране
  • Возрастёт риск лесных пожаров

Антициклон и сухая воздушная масса определят погоду в Украине ближайшие двое суток. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует спокойные выходные без осадков, однако с постепенным ростом температуры и повышением пожарной опасности в лесах.

По его прогнозу, небо будет малооблачным. Ветер слабый, с преимущественно переменным направлениям. Температура воздуха, начиная с западных регионов, будет постепенно повышаться, особенно в дневные часы, передает meteoprog.

видео дня

"Впрочем, ночи еще останутся достаточно прохладными и свежими. Утром по низменным участкам местности, а также вдоль рек возможны кратковременные туманы. Кроме того, в связи с установлением периода сухой погоды, произойдет повышение пожарной опасности в лесных экосистемах", - прогнозирует Кибальчич.

Погода на выходные 15-16 августа
Погода на выходные 15-16 августа / meteoprog.com

Погода на завтра

В субботу, 15 августа, в западных регионах страны ожидается облачная погода без осадков под влиянием антициклона. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +7…+12 °С, днем ​​+26…+31 °С.

На севере Украины ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +8…+13 °С, днем ​​+23…+28 °С.

В центральных регионах Украины будет преобладать спокойная и сухая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в ночное время будет составлять +8…+13 °С, днем ​​воздух прогреется до +23…+28 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17°С, днем ​​+24...+29°С.

В восточных областях Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +8...+13 °С, днем ​​+22...+27 °С.

Погода в Украине на 15 августа 2026
Погода в Украине на 15 августа 2026 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 16 августа 2026

В западных регионах страны ожидается облачная погода без осадков под влиянием антициклона. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +9…+14 °С, днем ​​+30…+35 °С.

В северных областях ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +9…+14 °С, днем ​​+28…+33 °С.

В центральных регионах Украины будет преобладать спокойная и сухая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в ночное время составит +10…+15 °С, днем ​​воздух прогреется до +28…+33 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18°С, днем ​​+27...+32°С.

В восточной части Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +9…+14 °С, днем ​​+27…+32 °С.

Погода в Украине на 16 августа
Погода в Украине на 16 августа / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, август 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться. В большинстве областей среднемесячная температура ожидается примерно на 2 градуса выше нормы.

15 августа на всей территории Украины сохранится преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +9...+16 градусов, днем - +26...+31 градус.

По данным синоптика Диденко, с 13 по 15 августа в Украине дневные температуры будут колебаться в пределах +22...+26 градусов. Но уже 16–17 августа во все области страны вернется жара.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода синоптик Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целей

Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целей

12:06Война
Минобороны РФ цинично угрожает "заморозить" украинцев: в ЦПД резко ответили

Минобороны РФ цинично угрожает "заморозить" украинцев: в ЦПД резко ответили

11:13Война
У Зеленского возникла проблема с назначением посла Украины в США: что известно

У Зеленского возникла проблема с назначением посла Украины в США: что известно

10:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Последние новости

12:19

Не подведут даже в сложный момент: когда рождаются самые надежные люди

12:06

Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целейВидео

11:51

Какой цвет волос будет у ребенка: результат может удивить родителей

11:42

Закат солнца в банке: как превратить арбузные корки в королевское вареньеВидео

11:40

"Я жива, успокойтесь": звезда "Женского Квартала" рассказала о пережитом прилете

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
11:35

Кровать перестанет скрипеть за считанные минуты: чем нужно натереть ламелиВидео

11:13

Минобороны РФ цинично угрожает "заморозить" украинцев: в ЦПД резко ответили

11:02

"Сын дома": Александр Пономарев показал наследника-красавца

10:57

У Зеленского возникла проблема с назначением посла Украины в США: что известно

Реклама
10:50

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: какая из траекторий разрешенаВидео

10:47

От прохладных ночей до жары в +35: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине

10:44

РФ не сможет уничтожить критические системы Украины зимой: эксперт назвал условие

09:55

"Моя жена": солист "СКАЙ" Собчук впервые рассказал о новой семьеВидео

09:55

Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут

09:38

"Страх вполне обоснован": танкеры РФ обвесили сетками от дронов - Financial Times

09:18

Портников: почему "война городов" между Ираном и Ираком повторяется в ударах по Одессе и Белгородумнение

09:10

Россия убила 9-летнего мальчика и его маму: дроны атаковали семью на Сумщине

08:39

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

08:29

Бензиновый кризис докатился до Москвы: водители бросают машины прямо в очередяхВидео

08:04

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Реклама
07:55

Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ "Галактика", где закупались оккупантыВидео

07:05

Атака дронов на Мокву и Санкт-Петербург, в Усть-Луге вспыхнул пожар: что известно

06:21

Гороскоп на завтра, 15 августа: Тельцам — хорошие новости, Скорпионам — радость

05:55

Отказывалась от еды и воды: Дженна Ортега похудела до костейВидео

05:16

Молодая кукуруза за 10 минут: шеф-повар показал необычный способ приготовления

04:30

Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений

04:03

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке завтрака с кофе за 27 с

03:08

Зеленые помидоры не пропадут: что приготовить из неспелых плодов

01:50

Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

00:55

Зачем хозяйки надевают пакет на веник: хитрость, которая упрощает уборку

13 августа, четверг
23:55

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созреванияВидео

23:34

Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

23:21

Идут до конца: четыре месяца рождения, которые не умеют любить наполовину

22:58

В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

22:32

Жизнь изменится к лучшему: каких знаков зодиака ждут удача и благополучие

22:24

В девяти тоннах мусора нашли кольца с бриллиантами: ушло всего 10 минут

22:15

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

21:38

Женщина попробовала сумасшедший способ охладить дом в жару, и он сработал

21:25

Дизель по 100 гривен уже не фантастика: когда цены на АЗС могут взлететь

Реклама
21:20

Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

21:14

Никаких строгих диет: супруги старше 100 лет назвали 5 правил жизни

20:32

РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все большеВидео

20:15

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

20:03

Неловкий момент Меган Маркл на красной дорожке стал вирусным: что произошлоВидео

19:49

Дом мечты за миллионы хотят снести из-за "неправильного окна": что не так

19:40

В Польше сорвали покушение на "неудобного для Путина" человека - Туск

19:36

Одна ошибка на АЗС может "убить" двигатель: чего не стоит делать водителямВидео

19:10

Выборы без выбора: Кремль готовит новое представление на оккупированных территориях Украины — Коваленкомнение

18:59

"Стакан", "склянка" или "паперянка": как правильно сказать на украинском языкеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять