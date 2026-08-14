От прохладных ночей до жары в +35: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине

Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в субботу и воскресенье и где столбики термометров поднимутся выше всего.

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Антициклон принесёт в Украину жаркие выходные без осадков / Фото: УНИАН

Кратко:

Жара усилится, но ночи будут прохладными

Погода будт малооблачной и без дождей по всей стране

Возрастёт риск лесных пожаров

Антициклон и сухая воздушная масса определят погоду в Украине ближайшие двое суток. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует спокойные выходные без осадков, однако с постепенным ростом температуры и повышением пожарной опасности в лесах.

По его прогнозу, небо будет малооблачным. Ветер слабый, с преимущественно переменным направлениям. Температура воздуха, начиная с западных регионов, будет постепенно повышаться, особенно в дневные часы, передает meteoprog.

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"Впрочем, ночи еще останутся достаточно прохладными и свежими. Утром по низменным участкам местности, а также вдоль рек возможны кратковременные туманы. Кроме того, в связи с установлением периода сухой погоды, произойдет повышение пожарной опасности в лесных экосистемах", - прогнозирует Кибальчич.

Погода на выходные 15-16 августа / meteoprog.com

Погода на завтра

В субботу, 15 августа, в западных регионах страны ожидается облачная погода без осадков под влиянием антициклона. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +7…+12 °С, днем ​​+26…+31 °С.

На севере Украины ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +8…+13 °С, днем ​​+23…+28 °С.

В центральных регионах Украины будет преобладать спокойная и сухая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в ночное время будет составлять +8…+13 °С, днем ​​воздух прогреется до +23…+28 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17°С, днем ​​+24...+29°С.

В восточных областях Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +8...+13 °С, днем ​​+22...+27 °С.

Погода в Украине на 15 августа 2026 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 16 августа 2026

В западных регионах страны ожидается облачная погода без осадков под влиянием антициклона. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +9…+14 °С, днем ​​+30…+35 °С.

В северных областях ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +9…+14 °С, днем ​​+28…+33 °С.

В центральных регионах Украины будет преобладать спокойная и сухая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в ночное время составит +10…+15 °С, днем ​​воздух прогреется до +28…+33 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18°С, днем ​​+27...+32°С.

В восточной части Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +9…+14 °С, днем ​​+27…+32 °С.

Погода в Украине на 16 августа / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, август 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться. В большинстве областей среднемесячная температура ожидается примерно на 2 градуса выше нормы.

15 августа на всей территории Украины сохранится преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +9...+16 градусов, днем - +26...+31 градус.

По данным синоптика Диденко, с 13 по 15 августа в Украине дневные температуры будут колебаться в пределах +22...+26 градусов. Но уже 16–17 августа во все области страны вернется жара.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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