Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

США готовят визит Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров о прекращении войны.

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Уиткофф и Кушнер готовятся к поездке в Москву / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Уиткофф и Кушнер готовят поездку в Москву

Трамп хочет добиться заморозки линии фронта

Итоги визита повлияют на политику США

Спецпредставители президента США Утив Виткофф и Джаред Кушнер планируют поездку в Россию, где должны обсудить возможное прекращение войны против Украины. По итогам переговоров Вашингтон определит дальнейшую политику в отношении Москвы. Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии США Борис Пинкус.

По его словам, главная цель Уиткоффа и Кушнера - донести до Кремля позицию президента США Дональда Трампа относительно прекращения боевых действий. Речь идет, в частности, о прекращении огня и замораживании нынешней линии фронта.

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"Трамп хочет закончить войну. Вместе с Зеленским они договорились, что война должна закончиться замораживанием линии фронта. Вот что нужно сегодня: не стреляет ни Украина, ни Путин. Для этого они едут в Москву", - подчеркнул он.

Пинкус также отметил, что вице-президент США Джей Ди Венс призывает Украину воздержаться от ударов по территории России и нефтяным танкерам. По его словам, в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на топливо и возможных проблем с экспортом казахской нефти.

В то же время, по словам Пинкуса, это не должно повлиять на сотрудничество Украины и США. Стороны, в частности, могут договориться о взаимном обмене технологиями: Киев заинтересован в лицензиях на производство ракет для систем ПВО, а Вашингтон - в украинских разработках для противодействия беспилотникам.

Отдельно Пинкус подчеркнул, что контакты между представителями администрации Трампа и Кремлем продолжаются. Однако ключевым станет результат предстоящей поездки Уиткоффа в Москву.

"Но, кроме того, он пытается - и действует в соответствии со словами и указаниями Трампа - добиться того, чтобы Путин пошел навстречу и прекратил обстрелы Украины. Возможно, об этом станет известно после возвращения Виткоффа из Москвы. В целом окружение Трампа общается с Путиным. Эти каналы существуют, но важно другое: с чем Уиткофф вернется из Москвы. Это станет последней точкой в отношениях Трампа с Путиным, думаю я", - подытожил Пинкус.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Трамп рассматривает два сценария завершения войны в Украине - эксперт

Президент США Дональд Трамп может выбирать между двумя сценариями завершения российско-украинской войны, учитывая, в частности, предстоящие промежуточные выборы в США. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал глава Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко.

По мнению эксперта, первый сценарий предусматривает совместное давление США, Украины и европейских стран на Россию. Его цель - заставить Владимира Путина согласиться на переговоры на условиях, которые уже предложили Киев и европейские партнеры.

"Согласно первому сценарию, США оказывают давление на Россию вместе с Украиной и европейцами, заставляя Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях. Эти условия предложили и Украина, и европейцы. Тогда Трамп мог бы продемонстрировать понятный политический результат перед промежуточными выборами, и это было бы реализовано честно, в частности с помощью инструментов гарантий безопасности", - отметил он.

Буряченко считает этот сценарий приемлемым для Украины. В то же время для его реализации Вашингтону и европейским государствам придется усилить давление на российскую экономику, в частности ограничить экспорт российской нефти и газа.

Эксперт подчеркнул, что готовность США и ЕС пойти на такие шаги остается неопределенной, особенно на фоне обострения энергетической ситуации.

Второй сценарий, по его словам, предполагает длительный переговорный процесс. США будут продолжать получать предложения от России и одновременно поддерживать контакты с Украиной.

"Такой вариант позволил бы Трампу показать своим избирателям, прежде всего республиканцам, что он не отказывается от обещания положить конец войне в Украине. Однако реальных шагов к завершению войны он бы не предпринимал, поскольку приоритет оставался бы за Ближним Востоком", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, по оценке Буряченко, выбор Трампа может зависеть как от возможности достичь реального прогресса в прекращении войны, так и от внутриполитических расчетов накануне промежуточных выборов в США.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, в ближайшие недели могут появиться новые возможности для возобновления переговоров между Украиной и Россией. В США заявили о подготовке дипломатических инициатив, направленных на поиск путей к завершению войны. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Кроме того, война между Украиной и Россией вошла в "опасную спираль эскалации", а окно для возвращения США к активной дипломатии может закрыться уже в ближайшее время. И Владимир Зеленский, и Владимир Путин за последние месяцы дали понять, что заинтересованы в возвращении Вашингтона к интенсивным мирным переговорам, сообщает The New York Times.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица считает, что продолжение дальнобойных ударов по российской территории может со временем заставить Кремль вернуться к переговорам о прекращении войны.

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О персоне: Борис Пинкус Борис Пинкус - американский политик, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана.

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