"Большая опасность": эксперт назвал смертоносные ракеты, которыми РФ бьет по Украине

Российские баллистические ракеты не всегда работают одинаково.

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Российская баллистика сейчас очень опасна для украинцев / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сказал Свитан:

Все ракеты, которыми РФ наносит удары по Украине, опасны для мирного населения

Враг по-разному применяет каждый тип вооружения, что повышает определенные риски

Страна-агрессор Россия усилила ракетные удары по Украине. При этом все типы ракет, которыми враг обстреливает украинские города, являются очень опасными. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что вопрос лишь в том, по каким объектам РФ направляет ракеты и какая боевая часть установлена на носителе. Например, классический сценарий ударов по неподвижным объектам предусматривает боеприпас с мощным подрывным эффектом, рассчитанный на разрушение сооружений.

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"Россияне используют, допустим, "Искандер" с осколочно-фугасной боевой частью, задачей которой является разрушение сооружения, здания или поражение определенной площади. Там примерно полутонная боевая часть", - пояснил Свитан.

Искандер-М / Инфографика: Главред

Второй вариант оснащения ракет кассетным "наполнением" имеет принципиально иное назначение. Эффективность такого боеприпаса резко меняется в зависимости от того, есть ли между ним и целью препятствие в виде стен и перекрытий.

"Для закрытого здания кассетная боевая часть может быть не столь опасной, как осколочно-фугасная. А вот на открытой площади, где находятся люди, гражданское население, личный состав или техника, кассетная боевая часть очень опасна, поскольку поражает большую площадь", - подчеркнул эксперт.

Отдельный вид угрозы Свитан связывает с зенитными управляемыми ракетами, которые противник переориентировал на наземные цели, хотя они были спроектированы для перехвата авиации.

Смотрите видео о защите от российской баллистики:

Механика штатной работы С-400 построена на том, что ракета срабатывает дистанционно ещё до столкновения с объектом.

"Она взрывается в воздухе перед целью и создает облако из элементов поражения, когда сбивает самолет или крылатую ракету", - отмечает эксперт.

С-400 / Инфографика: Главред

При применении против наземных целей такой подрыв может происходить также в воздухе, и тогда ключевым фактором становится геометрия, по которой разлетится 150-килограммовая боевая часть, содержащая тысячи элементов.

"Все зависит от того, на какой высоте происходит взрыв и на какую площадь эти элементы могут разлететься. Для личного состава и гражданского населения это очень большая опасность", - предупреждает Свитан.

Альтернативный вариант применения этой же ракеты - ударный режим с детонацией непосредственно при контакте с поверхностью. В таком случае срабатывает уже осколочно-фугасное воздействие, и 150 килограммов взрывчатки, по словам эксперта, также являются немалым показателем.

Россия меняет тактику ударов - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического эксперта Александра Мусиенко, Россия перестроила схему воздушных атак и сделала основную ставку на баллистические ракеты и реактивные беспилотники, рассчитывая на ежедневные удары небольшими партиями.

Вероятная причина такой спешки - замедление поставок Украине ракет PAC-3 для комплексов Patriot, чем противник пытается воспользоваться как временным "окном возможностей".

География целей при этом выходит далеко за пределы столицы. Помимо Киева, который постоянно остается в поле зрения оккупантов, под баллистическими ударами регулярно оказываются Запорожье, Харьков и Днепр.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам Владимира Зеленского, Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.

Ранее, 11 августа, стало известно, что "ДТЭК Нафтогаз" сообщила о приостановке добычи газа на одном из объектов компании в Полтавской области из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру компании.

Накануне стало известно, что Россия изменила тактику применения северокорейских баллистических ракет КН-23 против Украины. Вместо массированных залпов оккупанты запускают их поодиночке в ходе комбинированных ударов.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 года, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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