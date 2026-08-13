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Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект

Анна Косик
13 августа 2026, 08:07
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В РФ произошел пожар такого масштаба, что местные власти уже не смогли скрыть последствия атаки.
Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект
Местные жители уже сообщают о нескольких попаданиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/ssternenko

Главное:

  • В Башкортостане пострадал НПЗ
  • В результате украинской атаки в Севастополе исчезло электричество
  • Силы обороны атаковали объекты РФ в Мариуполе

В ночь на 13 августа украинские дроны атаковали страну-агрессора Россию и объекты на временно оккупированных территориях. В частности, взрывы прогремели в Башкортостане.

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на расстоянии более 1000 километров Силы обороны нанесли удар по "Газпром нефтехим Салават".

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"Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ мощностью 10 млн тонн сырья в год. Он объединяет нефтепереработку, крупное химическое производство и газохимический завод", - отметил Стерненко.

Губернатор Радий Хабиров официально подтвердил атаку украинских дронов. По его данным, обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата, в результате чего возник пожар.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Кроме того, во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки полностью отключилось электричество. Под ударом Сил обороны также оказался временно оккупированный Мариуполь. Последствия атаки уточняются.

Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Башкортостан:

Какие последствия испытывает РФ из-за украинских атак

Главред писал, что, по словам эксперта Дженнифер Паркер, украинские беспилотники позволяют поражать цели на дистанциях, которые ранее были доступны только дорогостоящим ракетным комплексам и боевой авиации, и это уже меняет представление о том, как будут вестись будущие вооруженные конфликты.

Одним из последствий украинской кампании по нанесению ударов вглубь РФ стала проверка боеспособности российской системы противовоздушной обороны, которую до 2022 года считали одним из сильнейших элементов армии РФ. Паркер констатирует, что её реальная эффективность оказалась ниже довоенных ожиданий.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины 10 августа нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в городе Тобольске Тюменской области РФ. Зафиксировано попадание в центральную газофракционирующую установку предприятия.

Ранее стало известно, что 7 августа в Екатеринбурге был атакован крупный склад компании Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

Накануне, 6 августа, в Башкортостане был поражён НПЗ "Башнефть-Новойл". В Ярославской области - почти в 700 километрах от нашей границы - НПЗ "Славнефть-Янос".

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О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января по 15 июля 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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