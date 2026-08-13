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Дроны нанесли удар по порту в Одесской области: вспыхнул пожар на месте "прилета"

Анна Ярославская
13 августа 2026, 06:52
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Масштабы пожара и повреждений Измаильская РГА не уточняет.
Атака дронов, робота ПВО
Атака на порт Измаила - дроны РФ повредили инфраструктуру на юге / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ночная атака БПЛА повредила украинский порт на юге
  • Подразделения ГСЧС тушат пожар на пораженном объекте

В ночь на четверг, 13 августа, российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.

"Противник нанес удар по портовой инфраструктуре. В результате атаки имеются повреждения, возник пожар", - пишет Измаильская РГА.

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В райгосадминистрации не уточнили масштабы пожара и повреждений, однако добавили, что "подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий".

Отметим, Воздушные силы ВСУ после часа ночи сообщали о группах вражеских дронов на юге Одесской области, а также о группе БПЛА, направляющихся в сторону Измаила.

Атаки на Одессу и область - новости

Как писал Главред, 11 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

14 июля оккупанты атаковали два торговых судна под флагами Танзании и Либерии, капитан одного из судов погиб.

18 июля страна-агрессор Россия атаковала в акватории Черного моря вблизи Одессы иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды - один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

19 июля армия страны-агрессора РФ вблизи Одессы атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы.

Суда не заходят в украинские порты

Заход судов в украинские морские порты временно остановился, однако говорить о полноценной блокаде морского экспорта пока преждевременно. Об этом в конце июля сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, еще 21 июля в украинские порты ежедневно заходили четыре-пять судов. Хотя этот показатель нельзя назвать высоким, движение продолжалось. Сейчас же судозаходы полностью прекратились, однако такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинские власти.

Министр подчеркнул, что правительство уже работает над поиском решения, поскольку бесперебойная работа морского коридора имеет стратегическое значение для экономики и национальной безопасности Украины.

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О персоне: Тарас Высоцкий

Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая до 5 сентября 2024 года.

С 16 июля 2026 года министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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