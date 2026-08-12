Доллар и евро резко пошли в крутое пике: новый курс валют на 13 августа

Одна из валют подешевела сразу на 15 копеек.

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Курс валют в Украине на 13 августа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

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Каким будет курс валют в Украине в четверг

Какая валюта подешевела больше всего

На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, больше всего подешевел доллар, хотя евро также ощутимо упал в цене. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,71 грн/долл. Это сразу на 15 копеек меньше, чем в среду (44,86 грн/долл).

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 13 августа установлен на уровне 51,61 грн/евро. 12 августа курс составлял 51,75 грн/евро, таким образом, валюта подешевела на 14 копеек.

Курс злотого

Польский злотый также поддержал общий тренд и подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 11,99 грн/злотый, что на 5 копеек меньше, чем в среду (12,04 грн/злотый).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Стоит ли скупать валюту

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что осенью традиционно усиливаются опасения относительно возможного наступления РФ, сложной зимы или резкого падения гривни.

Однако, по его словам, благодаря политике НБУ наличный курс будет оставаться близким к межбанковскому, поэтому появления двух разных валютных рынков не ожидается.

"Часть людей может решить купить доллары или евро "про запас", соглашаясь на явно завышенный курс продажи. Однако признаков мощного ажиотажного спроса пока нет", - подчеркнул банкир.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, банкир Тарас Лесовой отмечал, что спрос на валюту в Украине в период с 10 по 16 августа продолжит превышать предложение - главным фактором давления на курс станет активность энерготрейдеров и импортеров нефтепродуктов.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявлял, что после повышения учетной ставки Национальным банком Украины гривня может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако это не отменяет ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты.

Кроме того, за первые семь месяцев официальный курс доллара поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривни за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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