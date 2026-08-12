Ответ знают единицы: как сказать "попрыгунчик" на украинском языке

Рассказываем, как на украинском языке называется знакомый всем с детства резиновый мячик, который отскакивает от земли или стен.

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Как сказать по-украински "попрыгунчик" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как сказать на украинском "попрыгунчик"

Что означает слово "стрибунець"

В быту мы часто сталкиваемся с небольшим резиновым мячиком, который весело отскакивает от любой поверхности. В русском языке его называют "попрыгунчик".

Главред расскажет, как правильно передать это название на украинском языке.

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Как сказать на украинском "попрыгунчик"

Русское "попрыгунчик" образовано от глагола "прыгать" с добавлением уменьшительно-ласкательного суффикса. Если перенести этот принцип на украинский язык, то основой становится глагол "стрибати". От него образуется слово "стрибун" - тот, кто прыгает. А чтобы придать ему уменьшительно-ласкающее звучание, добавляется суффикс -ець. Так возникает слово "стрибунець".

"Стрибунецб" - это не только название для мячика, который отскакивает от земли или стен. Так же этим словом можно охарактеризовать человека, который не может усидеть на месте, постоянно движется или меняет занятия. Как отмечается в толковом словаре украинского языка, этот эпитет уместен и для описания прыгучих животных - зайцев, кузнечиков или других существ, отличающихся подвижностью.

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