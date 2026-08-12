Магнитная буря ударит с новой силой: когда на Земле начнётся геомагнитный шторм

Исследователи спрогнозировали, когда начнется следующий шторм.

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Прогноз магнитных бурь / фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой будет геомагнитная активность в ближайшие дни

Какой силы ожидается магнитная буря

11 августа Землю атаковала магнитная буря. Однако она была кратковременной. Уже сегодня, 12 августа, геомагнитная активность снизилась. Однако на пороге новый геомагнитный шторм.

Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. Магнитная буря G1, по предварительным данным, должна начаться 14–15 августа.

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Магнитная буря 12–15 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 3,9, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также низкий. А вот солнечная вспышка соответствует желтому уровню С1.

13 августа К-индекс ожидается ещё ниже - 2, а 14 августа, накануне магнитной бури, повысится до 3,7.

Магнитная буря 12–14 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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