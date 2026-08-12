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Путин натянул военную форму и начал угрожать ударами "в любом месте"

Руслана Заклинская
12 августа 2026, 15:41
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Лидер РФ обвинил НАТО в якобы "проникновении" в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Путин натянул военную форму и начал угрожать ударами 'в любом месте'
Путин заговорил об ударах в Тихом океане / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Путин:

  • Путин пригрозил Западу "зеркальным ответом" на захват российских кораблей
  • РФ будет действовать в любом месте, в том числе в Тихом океане
  • Санкции Японии против России являются безосновательными

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова "зеркально" отвечать на захват российских торговых судов. Россия может делать это не только в тех же акваториях, но и "в любом месте". Об этом лидер РФ заявил во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота РФ, передают российские СМИ.

Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера "Варяг", чтобы понаблюдать за ходом военных учений. Для появления на публике диктатор выбрал специальную повседневную форму высшего военного руководства страны-агрессора.

видео дня

Во время выступления Путин заявил, что Москва якобы получает информацию о планах западных стран захватывать российские торговые суда. Он также обвинил Запад в намерениях продавать "награбленное имущество".

Теневой флот России
Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

По словам лидера РФ, в случае таких действий Москва будет расценивать их как "пиратство и разбой" и якобы ответит "зеркально". В то же время Путин пригрозил, что Россия может действовать не только в акваториях, где потенциально могут подвергнуться нападению её суда.

"РФ на захват своих торговых судов будет реагировать зеркально не только в тех же акваториях, но и в любом месте, в том числе в Тихом океане", - заявил он.

Он также обвинил страны НАТО в якобы "проникновении" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Путин заявил, что планы по размещению новых вооружений в этом регионе представляют угрозу для России.

Смотрите видео с угрозами Путина:

Путин натянул военную форму и начал угрожать ударами 'в любом месте'
Путин начал угрожать Западу / Фото: скриншот

Что Путин сказал о Японии

Отдельно российский диктатор раскритиковал Японию из-за санкций против РФ. Он заявил, что Токио якобы ввел их "неспровоцированно, не разобравшись в причинах" войны России против Украины. В то же время Путин заявил, что Россия якобы "не угрожает Японии" и не имеет претензий к Токио.

Он также упомянул территориальный спор по поводу Курильских островов. По словам Путина, Япония предъявляет претензии к России, хотя Москва считает принадлежность островов РФ закрепленной международными документами и итогами Второй мировой войны.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

Путин также посетовал, что ранее у Москвы были "конструктивные отношения" с японским премьером Синдзо Абэ и другими японскими лидерами, однако позиция Токио изменилась.

Могут ли в РФ начаться протесты против Путина - мнение эксперта

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает маловероятным возникновение масштабных протестов в России после снятия с выборов партии "Яблоко", которая выступала с антивоенными позициями. По его словам, для массовых протестов необходима развитая инфраструктура и способность людей к самоорганизации.

"Для масштабного протеста нужна хоть какая-то инфраструктура. Достаточно посмотреть, как проходил любой масштабный протест, например, в Украине. Была масштабная самоорганизация, люди, создававшие социальные сети, известные личности, которые их поддерживали, и, что очень важно, организации, предоставлявшие свою инфраструктуру", - пояснил эксперт в интервью Главреду.

По словам Преображенского, российские власти фактически уничтожили такие возможности для организации протестов. Кроме того, люди, которые потенциально могли бы стать организаторами или публичными лидерами протестного движения, находятся за границей или в российских тюрьмах.

Появление Путина на публике - новости по теме

Напомним, Путин стал чаще выходить к людям и делать короткие публичные выступления на фоне падения рейтингов его поддержки с 71% до 66% за неделю. Одно из таких выступлений длилось около 40 секунд.

Как ранее сообщал Главред, Путин объявил о перестановках в Минобороны и назначил новых командующих ключевыми группировками. Андрей Иванаев назначен командующим группировкой "Центр", Валерий Солодчук переведен на должность руководителя объединенной Службы тыла.

Кроме того, Путин стал отдавать предпочтение поездкам в Сибирь и на Дальний Восток и избегать регионов европейской части России. По данным СМИ, он избегает регионов европейской части из-за опасений атак украинских беспилотников.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский - российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитическими материалами, разоблачающими методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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