Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

Чтобы рис получился ароматным, нежным и насыщенным на вкус, не обязательно добавлять много специй - поможет один простой кулинарный трюк.

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Как приготовить вкусный рис - что добавить в рис для вкуса / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Что добавить в рис во время варки

В чем варить рис вместо воды

Рис - универсальный продукт, который часто появляется на нашем столе. Он быстро готовится, хорошо сочетается с мясом, овощами или соусами, но в обычной воде получается пресным и однообразным.

Опытные кулинары рекомендуют варить рис в бульоне, пишет Главред со ссылкой на Express.

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Почему стоит готовить рис в бульоне

Когда рис варится в обычной воде, он сохраняет нейтральный вкус. Если же использовать куриный или овощной бульон, зерна впитывают ароматную жидкость с травами, специями и солью. В результате блюдо становится насыщенным, а его вкус - более глубоким и интересным. Для этого не нужно тратить дополнительные средства - достаточно иметь под рукой бульонный кубик.

Шведская повариха Эммелин Кемперид, автор блога Always Use Butter, рассказывает, что долгое время не любила рис, пока не открыла для себя этот способ. Она готовит его со сливочным маслом в бульоне и получает блюдо с нежной текстурой и глубоким вкусом.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Как приготовить

Возьмите 250 граммов белого или коричневого риса, две столовые ложки сливочного масла и 500 миллилитров куриного бульона.

Рис нужно промыть под холодной водой, пока вода не станет прозрачной - так вы избавитесь от лишнего крахмала, и зерна не склеятся. Затем растопите масло на среднем огне и обжарьте рис несколько минут, чтобы он впитал жир.

После этого влейте бульон, доведите до легкого кипения, накройте крышкой и оставьте на слабом огне примерно на двадцать минут. Перемешивать рис во время варки не стоит - так он останется рассыпчатым. Когда жидкость почти полностью впитается, снимите кастрюлю с плиты и дайте блюду настояться ещё пять минут. Перед подачей разрыхлите зерна вилкой.

Бульон придает ему вкус даже без дополнительных приправ, а сливочное масло делает текстуру более мягкой и кремовой.

Смотрите видео о том, как правильно варить рис:

@o_gorodnik ❓Как варить рис? Спасибо за подписку @o_gorodnik ? Для идеального рассыпчатого риса: - 1 л воды - 200 г риса - 5 г соли - 1/2 ч.л. куркумы по желанию Для полезного плова: На 2-3 порции - 450 г куриного филе - 100 г лука - 100 г моркови - 10 г чеснока - 5 г соли - 15 соевого соуса - 1 ч.л. молотой зиры - 1 ч.л. молотого кориандра - 100 г воды - 400 г вареного риса Способ приготовления смотрите в видео?? Записывайте себе рецепт, а мне, как всегда, поставьте лайк и напишите "спасибо" в комментариях❤️ ❓Кто со мной за рисом?? А кому интересно научиться вкусно и легко готовить изысканные блюда на своей кухне, присоединяйтесь к моему закрытому кулинарному клубу. Больше информации в сохраненных историях в Instagram. Одним словом, приятного просмотра, и спасибо вам, что вы со мной❤️ #рис#плов#рецепт#повар#лайфхак#кулинария#готовим ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

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