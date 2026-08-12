Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - Зеленский

Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар с помощью ракет "Паляница", "Нептун" и морских дронов по военно-морской базе РФ.

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Атака на Новороссийск / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина нанесла удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске

Для нанесения удара были задействованы "Паляница", "Нептун" и морские БПЛА

Подтверждено попадание по ПВО, причалам и инфраструктуре порта

В ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, удар был нанесен на расстоянии более 300 км от линии фронта. Для поражения обозначенных целей украинские военные применили реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы.

видео дня

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Президент заявил, что украинские силы поразили заранее определенные цели на территории военно-морской базы и морского порта. В частности, подтверждено попадание по:

позициях российской противовоздушной обороны;

причалах;

инфраструктуре морского порта.

"Благодарю воинов ВСУ, Службу безопасности Украины, наши разведывательные службы за меткость и хорошие результаты. Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно остановить, и все адекватные предложения для дипломатии на столе", - добавил глава государства.

Смотрите видео с последствиями атаки на Новороссийск:

Удар по Новороссийску / Фото: скриншот

В Новороссийске приостановили работу двух терминалов

Два крупнейших зерновых терминала в российском Новороссийске приостановили работу после ночной атаки украинских беспилотников, сообщили Reuters четыре источника. Речь идет о Новороссийском зерновом терминале и НКХП.

По данным источника Reuters, Новороссийский зерновой терминал, годовая экспортная мощность которого составляет около 8,5 млн тонн, приостановил работу для оценки нанесенного ущерба. В холдинге "Деметра", которому принадлежит терминал, подтвердили наличие повреждений, однако не уточнили их характер.

Также в результате атаки был поврежден НКХП, способный экспортировать около 7,1 млн тонн зерна в год. Три информированные источника сообщили Reuters, что терминал приостановил работу. Основной владелец НКХП подтвердил повреждения и заявил, что никто из людей не пострадал. Дополнительную информацию компания пообещала обнародовать позже.

Новороссийск имеет стратегическое значение не только для российского зернового экспорта. В городе также расположена нефтяная инфраструктура, в частности объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который экспортируется казахстанская нефть.

Атака на порт Новороссийска и Севастополь - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 8 июня произошла ночная атака дронов на Новороссийск. В промышленной зоне поднялся густой дым, и горит крупнейший нефтехранилище. Очевидцы насчитали не менее 50 взрывов на территории города.

Мониторы Exilenova+ сообщали 12 августа о продолжительной атаке на порт Новороссийск. Целью операции могли быть попытки сорвать запуск ракет по Украине.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке в Балаклавском районе. Он заявил, что было сбито более 30 БПЛА. Мониторинговая группа зафиксировала после атак два крупных пожара в Балаклаве.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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