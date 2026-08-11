РФ устроила массированную атаку: "прилет" остановил важный объект газодобычи

В результате атаки РФ работа газодобывающего объекта в Полтавской области остановлена.

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РФ бьет по нефтегазовым объектам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Из-за атак РФ ДТЭК Нафтогаз сообщила о приостановке добычи газа

Работа газодобывающего объекта в Полтавской области остановлена

ДТЭК Нафтогаз сообщила о приостановке добычи газа на одном из объектов компании в Полтавской области из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру компании.

Как говорится в сообщении ДТЭК Нафтогаз в Telegram, во вторник враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз.

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"В результате атаки работа газодобывающего объекта в Полтавской области остановлена", – уточняется в сообщении.

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Удары по энергетике могут привести к отключениям - эксперт

Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, что одной из главных целей атак на энергетическую инфраструктуру являются подстанции и магистральные линии электропередачи, от которых зависит стабильная работа энергосистемы.

По его словам, повреждение таких объектов осложняет передачу электроэнергии между различными регионами страны, из-за чего возрастает нагрузка на сеть и снижается ее устойчивость.

Эксперт отметил, что в подобных условиях временное введение ограничений электроснабжения является вынужденной мерой. Такие отключения позволяют сбалансировать работу энергосистемы, избежать перегрузок оборудования и снизить риск более масштабных аварий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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