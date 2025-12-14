РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

О главном:
- Атаки угрожают целостности объединенной энергосистемы
- Цель РФ - изолировать регионы с ограниченной генерацией
- Энергетики оперативно ликвидируют последствия, но риски сохраняются
Российские войска продолжают целенаправленные атаки на ключевые подстанции и высоковольтные линии электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и отделить периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Из-за этого усложняется перераспределение электроэнергии и растут техногенные риски для населения.
Об этом в эфире Украинского Радио сообщил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований.
"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, поделив пополам", - пояснил эксперт.
Второй целью, по словам Рябцева, является изоляция регионов с ограниченной генерацией электроэнергии. Черниговская, Одесская и Донецкая области имеют мало собственных электростанций, высокий уровень потребления и уязвимые линии передач. Российские силы специально атакуют подстанции, обеспечивающие переброску ресурсов между областями.
Последствия для энергетиков и населения
"Линии высоковольтные, и любое их повреждение сложно быстро восстановить обычными средствами. Поэтому энергетикам приходится активно работать. К счастью, пока у них есть необходимые запасы и резервы, чтобы оперативно восстанавливать энергоснабжение, как только позволят военные", - отметил Рябцев.
Он добавил, что атаки РФ создают не только проблемы с электроснабжением, но и провоцируют техногенные аварии и хаос в повседневной жизни украинцев. Это часть более широкой стратегии Кремля по экономической дестабилизации Украины.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для различных областей Украины будут неодинаковыми.
"Сказать, что везде отключения будут длиться по 12 часов, неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.
По словам Гончара, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными.
"Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает из наших АЭС, возникает ситуация, подобная той, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил он.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
