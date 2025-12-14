Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

Руслан Иваненко
14 декабря 2025, 19:47
124
Эксперт рассказал, что атаки РФ затрудняют перераспределение электроэнергии и создают дополнительные техногенные риски для населения.
Шахед, Электрика, свет
Российские силы разрушают подстанции и высоковольтные линии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О главном:

  • Атаки угрожают целостности объединенной энергосистемы
  • Цель РФ - изолировать регионы с ограниченной генерацией
  • Энергетики оперативно ликвидируют последствия, но риски сохраняются

Российские войска продолжают целенаправленные атаки на ключевые подстанции и высоковольтные линии электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и отделить периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Из-за этого усложняется перераспределение электроэнергии и растут техногенные риски для населения.

Об этом в эфире Украинского Радио сообщил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований.

видео дня

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, поделив пополам", - пояснил эксперт.

Второй целью, по словам Рябцева, является изоляция регионов с ограниченной генерацией электроэнергии. Черниговская, Одесская и Донецкая области имеют мало собственных электростанций, высокий уровень потребления и уязвимые линии передач. Российские силы специально атакуют подстанции, обеспечивающие переброску ресурсов между областями.

Последствия для энергетиков и населения

"Линии высоковольтные, и любое их повреждение сложно быстро восстановить обычными средствами. Поэтому энергетикам приходится активно работать. К счастью, пока у них есть необходимые запасы и резервы, чтобы оперативно восстанавливать энергоснабжение, как только позволят военные", - отметил Рябцев.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Он добавил, что атаки РФ создают не только проблемы с электроснабжением, но и провоцируют техногенные аварии и хаос в повседневной жизни украинцев. Это часть более широкой стратегии Кремля по экономической дестабилизации Украины.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для различных областей Украины будут неодинаковыми.

"Сказать, что везде отключения будут длиться по 12 часов, неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По словам Гончара, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными.

"Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает из наших АЭС, возникает ситуация, подобная той, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил он.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:22Энергетика
Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58Война
Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

17:52Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Последние новости

21:12

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

21:09

Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дроновВидео

21:02

Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садоводаВидео

20:41

Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

20:14

Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
20:06

Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатстваВидео

20:05

Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

19:59

Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

19:47

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

Реклама
19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

18:30

Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

18:00

Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

17:52

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

17:47

Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

17:18

"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годамиВидео

Реклама
17:04

Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

16:49

Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

15:19

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиянВидео

14:54

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 летВидео

14:07

Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

14:02

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Тиграм - споры, Лошадям - драма

13:53

Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:04

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

11:59

В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

11:55

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

Реклама
11:32

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

10:58

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

10:53

Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует ЗапорожьеФото

10:33

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:38

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

09:30

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 декабря (обновляется)

09:18

Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFCВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять